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сегодня, 12:38 7

Йенни или Лорел: пользователей Интернета взбудоражила звуковая иллюзия

Йенни или Лорел: пользователей Интернета взбудоражила звуковая иллюзия
Фото: kievtime.com

На социальном новостном сайте Reddit опубликовали короткую аудиозапись, на которой повторяется одно и то же слово. Популярность эта запись набрала за счет того, что пользователи слышат ее по-разному. В комментариях начали спорить: некоторые слышат имя Лорел (Laurel), а другие – Йенни (Yanny).

При этом многие отметили, что со временем начинают слышать и второй вариант.

«Это меня очень расстраивает. Я хочу, чтобы Йенни вернулась. Это точно была Йенни. Это был совершенно другой голос. Черт», – написал в комментариях один из пользователей Reddit.

Аудиоиллюзия напомнила многим знаменитое «платье раздора», когда люди не могли решить, какого цвета платье – бело-золотое или сине-черное, пишет журнал Esquire.

Издание The Verge решило обратиться с вопросом про Йенни и Лорел к специалистам. По словам Ларса Рике, доцента факультета нейронауки в университете Маастрихта, люди слышат разные имена из-за разных звуковых частот. За звучание слова «Йенни» отвечают более высокие частоты, а «Лорел» — более низкие. Таким образом, если убрать низкие частоты, то можно услышать «Йенни», а если убрать высокие частоты – «Лорел».

Кроме того, на восприятие может повлиять аппаратура, особенности строения уха, определенный настрой и возраст, поскольку с годами снижается чувствительность к высоким частотам. То есть дети и подростки с большей вероятностью услышат «Йенни», а взрослые – «Лорел».

Как отмечает издание Spin, большинство здоровых людей имеют диапазон слуха около 20 кГц, примерно на две октавы выше, чем самая высокая нота на фортепиано. Собаки, например, могут слышать частоты до 45 кГц, именно по этому принципу и работают ультразвуковые свистки, используемые для воспитания четвероногих.

Так происходит и в случае с аудио-иллюзией: слово «Йенни» в аудиофайле произносится где-то на границе 20 кГц. Поэтому люди, которые слышат его, имеют более чувствительный слух чем те, кто слышит «Лорел». Чтобы услышать «Лорел», достаточно отфильтровать высокие частоты и усилить басы в специальной программе.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    чё ваще происходит?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    Йенни :)

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    Лорел.

    Йенни и рядом нет

  • Талли

    Талли
    58 минут назад

    Йенни.))))

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    57 минут назад

    О боже я подросток.

  • nastya291287

    nastya291287
    56 минут назад

    Йенни

  • nastya291287

    nastya291287
    55 минут назад

    Даже больше как Йерри

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