Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:05 3

Полицейские задержали подростков, воровавших велосипеды в Благовещенске

Полицейские задержали подростков, воровавших велосипеды в Благовещенске

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступили сообщения от жителей областного центра о том, что из подъездов их домов пропали велосипеды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к пропаже причастны двое жителей города 2002 и 2004 годов рождения.

Предварительно установлено, что днем несовершеннолетние заходили в подъезды жилых домов, перекусывали плоскогубцами замки безопасности, похищали велосипеды и скрывались в неизвестном направлении.

Оперативники изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и установили предполагаемый маршрут движения злоумышленников. Как выяснилось, подозреваемые собирались продать похищенное, однако реализовать задуманное им не удалось. Стражи правопорядка задержали несовершеннолетних на одной из улиц города.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемых к трем эпизодам краж велотранспорта. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 997

#криминал #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске 19 мая перекроют часть улицы Краснофлотской
Происшествия 1

В Свободном мошенница обещала оформить права за 150 тысяч рублей
Общество

Из Благовещенска начали летать самолеты в Петропавловск-Камчатский
Происшествия 1

В Благовещенске «Нива» провалилась в кювет
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    скоты

  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    злыдни.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    У нас 2 года назад из подъезда украли почти новый велосипед, перекусив цепь. Так и не нашли никого, к сожалению. Ребенка своего жалко - накопил со своей стипендии и с летней подработки.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь