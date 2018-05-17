Полицейские задержали подростков, воровавших велосипеды в Благовещенске

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступили сообщения от жителей областного центра о том, что из подъездов их домов пропали велосипеды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к пропаже причастны двое жителей города 2002 и 2004 годов рождения.

Предварительно установлено, что днем несовершеннолетние заходили в подъезды жилых домов, перекусывали плоскогубцами замки безопасности, похищали велосипеды и скрывались в неизвестном направлении.

Оперативники изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и установили предполагаемый маршрут движения злоумышленников. Как выяснилось, подозреваемые собирались продать похищенное, однако реализовать задуманное им не удалось. Стражи правопорядка задержали несовершеннолетних на одной из улиц города.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемых к трем эпизодам краж велотранспорта. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает амурское управление МВД.