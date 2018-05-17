«Последний звонок» для благовещенских школьников прозвенит 24 мая

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16 мая на планерном совещании при мэре Благовещенска начальник управления образования Элина Поцелуева доложила о ходе подготовки общеобразовательных учреждений к завершению 2017-2018 учебного года. Так, для 1-4, 9 и 11 классов учебный год завершится на следующей неделе – 24 мая, для 5-8, а также 10 классов – 31 мая.

«Последний звонок» для благовещенских школьников пройдет 24 мая. В этом учебном году обучающиеся будут сдавать четыре предмета – два обязательных и два по выбору. Выдача аттестатов для выпускников 9-х классов будет осуществлена до 29 июня.

Для проведения выпускных экзаменов в 9 классах, как и в прошлом году, будет задействовано 23 пункта, а также более 1 000 сотрудников, включая 98 общественных наблюдателей.

«В этом году из девятых классов муниципальных образовательных организаций выпустится 2 261 человек. Претендентами на получение аттестата особого образца в этом году являются 114 человек – это больше, чем в прошлом году, – рассказала Элина Поцелуева. – Все выпускники девятых классов будут допущены к ГИА, выпускные экзамены для них будут проходить с 25 мая по 29 июня».

Выпускниками 11-х классов муниципальных образовательных учреждений в этом году являются 1 042 человека (в 2017 году – 928 человек). Претендентами на получение медалей «За особые успехи в учении» являются 156 человек (в 2017 году – 119 человек).

Все выпускники 11-х классов будут допущены к ГИА. В едином государственном экзамене примут участие 1 450 человек (в 2017 году – 1 347 человек). Из них 1 042 человека – выпускники текущего года; 83 человека – выпускники общеобразовательных организаций Благовещенского района; 107 человек – выпускники образовательных организаций, расположенных на территорий города (лицей БГПУ, лицей АмГУ, кадетский корпус, частные школы); 40 человек, получающих образование в форме самообразования (экстерны); два человека, не завершивших в прежние годы среднее общее образование; 176 человек – выпускники прошлых лет из разных районов Амурской области.

«Для выпускников 11-х классов ЕГЭ в основной период будет проходить с 28 мая по 2 июля. Во время основного этапа будет задействовано 8 пунктов проведения экзамена, 732 сотрудника, включая 95 общественных наблюдателей. Рособрнадзором утверждено 17 дат для сдачи единого государственного экзамена, в каждую из которых на территории города будут работать от 2 до 6 пунктов проведения экзамена, – доложила начальник городского управления образования. – Выпускной вечер запланирован на 23 июня».

Кроме того, сейчас идет прием в первые классы общеобразовательных учреждений. По состоянию на 10 мая заявления подали 1 875 человек, сообщает пресс-служба мэрии.