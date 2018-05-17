Из Благовещенска начали летать самолеты в Петропавловск-Камчатский
В начале недели, 14 мая, состоялся первый рейс по маршруту Красноярск – Благовещенск – Петропавловск-Камчатский. Рейс осуществлялся на самолете ЯК-42 авиакомпанией «Саратовские авиалинии».
Из Благовещенска в Петропавловск-Камчатский вылетели 18 пассажиров, в обратном направлении летели уже 39 человек. Всего самолет рассчитан на 120 посадочных мест. Рейс будет выполняться раз в неделю по понедельникам, сообщили в региональном минтрасстрое.
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