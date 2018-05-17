В Благовещенске «Нива» провалилась в кювет

В Благовещенске водитель «Нивы», пытаясь скрыться от сотрудников полиции, угодил в канаву. Это произошло около 10 часов вечера в среду, 16 мая, в районе перекрестка улиц Зеленой и Театральной.

«Летел от сотрудников и угодил в канаву, так как там нет проезда», – сообщил редакции ИА «Амур.инфо» очевидец происшествия.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, обстоятельства случившегося устанавливаются.