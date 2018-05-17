Благовещенского общественника возмутила реклама тату-салона на камне

В Благовещенске горожане обратили внимание на необычный объект, установленный в районе перекрестка улиц Зейской и Артиллерийской. Это реклама тату-салона, выполненная в виде камня, возле которого установлены черепа, похожие на человеческие. У кого-то вид камня вызывает улыбку, а кто-то всерьез обеспокоился за детей.

Член Общественной палаты Амурской области Евгений Ищенко считает, что реклама нарушает положения законов.

«Нарушены законы "О рекламе", 436-й закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Запрещена в публичных местах информация, которая вызывает страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания, унижающего человеческое достоинство, в форме насильственной смерти, заболевания, несчастного случая, аварий или катастрофы», – цитирует общественник.

Как сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» Евгений Ищенко, о рекламе в виде камня с черепами уже знает уполномоченный по защите прав детей Наталья Третьякова; возможно, случаем заинтересуются члены Общественной палаты.

«Рекламщики однозначно бы не согласовали такую конструкцию – она находится на клумбе, рядом со светофором», – добавляет Ищенко.

В инстаграм-аккаунте тату-салона опубликована запись, посвященная камню: «Городская скульптура. Призвана сделать #город#Благовещенск ярче. Разнообразить, разбавить серость. #Мысль появилась с картин Васнецова, Билибина, которые печатались в книгах, доступные детям - учебник по литературе #СССР, позже и в Российских. Что будет, если #ребенок увидит человеческий #череп с бетона!?? Они весь день /статую поставил утром/ фотаются с ней и радостные все. Ни одного не видел, чтоб бежал в ужасе или заплакал... Как известно, недовольные были и в раю... Нашлось #Тело, которое мотивировало тем, что по улицам ходят дети и видят эту могилу с черепами, написало жалобу» (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).

По телефону представитель тату-салона сообщил корреспонденту информагентства, что не хочет говорить о своей рекламе. «Поставил я эту статую, да, что дальше? Я не хочу об этом говорить. Вы мне дайте телефон этого общественника, я хочу с ним лично поговорить. Почему этот человек решил, что может бегать жаловаться? Если ты чем-то недоволен, зайди конкретно и поговори. Недовольные всегда и в раю были. Черепа – и там гуляют дети! А то, что полгорода автомоек, на рекламе которых полуголые бабы друг друга моют, это его не возмущает! Из этой деревни скоро вообще все творческие люди свалят, и останется серая масса, эта общественность. Ничего я не собираюсь ни убирать, ничего делать», – прокомментировал представитель тату-салона.