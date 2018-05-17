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Благовещенского общественника возмутила реклама тату-салона на камне

Благовещенского общественника возмутила реклама тату-салона на камне

В Благовещенске горожане обратили внимание на необычный объект, установленный в районе перекрестка улиц Зейской и Артиллерийской. Это реклама тату-салона, выполненная в виде камня, возле которого установлены черепа, похожие на человеческие. У кого-то вид камня вызывает улыбку, а кто-то всерьез обеспокоился за детей.

Член Общественной палаты Амурской области Евгений Ищенко считает, что реклама нарушает положения законов.

«Нарушены законы "О рекламе", 436-й закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Запрещена в публичных местах информация, которая вызывает страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания, унижающего человеческое достоинство, в форме насильственной смерти, заболевания, несчастного случая, аварий или катастрофы», – цитирует общественник.

Как сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» Евгений Ищенко, о рекламе в виде камня с черепами уже знает уполномоченный по защите прав детей Наталья Третьякова; возможно, случаем заинтересуются члены Общественной палаты.

«Рекламщики однозначно бы не согласовали такую конструкцию – она находится на клумбе, рядом со светофором», – добавляет Ищенко.

В инстаграм-аккаунте тату-салона опубликована запись, посвященная камню: «Городская скульптура. Призвана сделать #город#Благовещенск ярче. Разнообразить, разбавить серость. #Мысль появилась с картин Васнецова, Билибина, которые печатались в книгах, доступные детям - учебник по литературе #СССР, позже и в Российских. Что будет, если #ребенок увидит человеческий #череп с бетона!?? Они весь день /статую поставил утром/ фотаются с ней и радостные все. Ни одного не видел, чтоб бежал в ужасе или заплакал... Как известно, недовольные были и в раю... Нашлось #Тело, которое мотивировало тем, что по улицам ходят дети и видят эту могилу с черепами, написало жалобу» (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).

По телефону представитель тату-салона сообщил корреспонденту информагентства, что не хочет говорить о своей рекламе. «Поставил я эту статую, да, что дальше? Я не хочу об этом говорить. Вы мне дайте телефон этого общественника, я хочу с ним лично поговорить. Почему этот человек решил, что может бегать жаловаться? Если ты чем-то недоволен, зайди конкретно и поговори. Недовольные всегда и в раю были. Черепа – и там гуляют дети! А то, что полгорода автомоек, на рекламе которых полуголые бабы друг друга моют, это его не возмущает! Из этой деревни скоро вообще все творческие люди свалят, и останется серая масса, эта общественность. Ничего я не собираюсь ни убирать, ничего делать», – прокомментировал представитель тату-салона.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    прикольно

  • Цунай

    Цунай
    4 часа назад

    Дело было так: Камень договорился с Ищенко "включить умника". Далее в дело вступает скучающий по новостям Амур.Инфо. Весть разносится по соц сетям. Хорошая реклама!

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    4 часа назад

    Молодца, чувак, общественника причесал!!! Общественник лучше пусть борется с коммунальщиками, которые горячую воду не дали, уроды! И что за форма такая: общественник?! Не пошёл бы этот общественник... не прогулялся бы по засранным собаками газонам возле КАЖДОГО жилого дома!!!

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад



    Можно еще вспомнить легендарного Кощея Бессмертного, или йогурты и прочие "Скелетоны".

    *** глупый пиар "общественника", не более

  • full

    full
    4 часа назад

    Насколько понимаю, камень и черепухи представляют из себя вариант иллюстрации к русской народной сказке. А Жене пора лечиться, однако...

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    Ищенко стал стукачём?

  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    Запретить все детские фильмы и мультфильмы про пиратов, там череп и кости у них на флаге!!! 100% этот общественник маразматик которому нечем заняться, вот дурь и вылазит наружу...

  • Путник

    Путник
    4 часа назад

    Может и прикольно, возможно и не для понимания сирых и убогих, но явно не к месту, а оно (место) общего пользования и муниципальное, а значит не для воплощения личных фантазий.

    Креативить конечно можео с чем угодно, уповая на продвинутость горожан и их понимание. Расчет на восторг прохожих, а о мнении серой массы не подумали и оскорбились даже - уедем, мол... Светофоры, стилизованные под сказочные персонажи, мусорные баки под ступы, работники городских служб в форме, напоминающей ...

    Мастер тату тоже прав относительно некоторой части рекламы. Вывод прост - можно многое, но вероятно без фанатизма.

    Над баром "Иволга" авто висит - прикольно. У входа в салон камень надгробный - прикольно.

    Прикольно, но как видно не всем.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Прикольно получилось. А у «общественника» больное воображение.

  • Кортик

    Кортик
    4 часа назад

    Из-за таких ищенок города обречены быть серыми и унылыми, с развешанными кондовыми "патриотическими" транспарантами.

    На словах общественный деятель, а на деле - стукач, злой на весь мир из-за вынужденной трезвости.

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    Из-за таких Ищенок в Туркмении все автомобили в белый цвет перекрасили...

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Классный камень. Мне понравилось.

  • Eweweb

    Eweweb
    3 часа назад

    В принципе идею рекламы поддерживаю! Интересно получилось. Но во-первых, если каждый по рекламе на газоне поставит бардак будет.

    2. Тон (раздражение понятно) тату мастера - неприемлем. Мнения разные бывают. Не стоит каждого "телом" называть.

  • Сэр

    Сэр
    3 часа назад

    Если татушник на принцип пошел, не хочет идти на диалог, то убрать его рекламу ... газона.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Путник

    У входа в салон камень надгробный - прикольно.



    Ну народ. Сказки не читают, картины не смотрят. Это камень-предсказатель из картины Васнецова "Витязь на распутье". Черепа фальшак, если что....

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    камень то вроде интересно смотрится, но черепа явно лишние. неужели он ими хотел серый город разукрасить? всего лишь к серости могилку добавил. оставь камень, добавь к нему какую-нибудь бабу ягу в наколках на ступе, убери черепа и будет тебе счастье. кстати, тут мысль хорошая и про автомойки была, поддерживаю. вульгарно и дешево смотрится.

  • Bender

    Bender
    3 часа назад

    3.2

  • }{омут

    }{омут
    3 часа назад

    Нормальная реклама! И всегда найдутся те, чье воображение и понимание...ну вы поняли))

  • Johnny_B

    Johnny_B
    3 часа назад

    я так понимаю когда в благе отмечают хэллоуин ищенко запирается дома, баррикадирует дверь, прячется за диван и тихо воет от ужаса. нет?

  • Ser_86

    Ser_86
    3 часа назад

    Ща в детских магазинах всякие куклы-уроды продаются страшнее этих черепов. ))))

    "Общественнику" надобно шило из *опы извлечь.

  • O_O koa-la

    O_O koa-la
    3 часа назад

    Бендер прав)))

    Основной лозунг всех посредственностей «Не высовывайся!»

    Признают только серость и убогость.

    Но как только кто-то создает что-то реально интересное

    и креативное (ненавижу это слово, но тут подойдет), так всё,

    кабзда, разврат и «бедные дитачки увидят». Ниче, что в русских сказках

    присутствует убийство или каннибализм, это читать можно.

    А черепушка на инсталляции - ни-ни. Бесит уже.

  • rubop

    rubop
    3 часа назад

    какой ранимый общественник

  • Роман Костенко

    Роман Костенко
    3 часа назад

    Вы почитайте детские сказки про Бабу-ягу. Там человеческое мясо едят и ничего)) Книжки продаются и читаются на ура! Камень этот - нашего менталитета, нашей культуры)

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Ищенко не в курсе, что череп - это часть скелета ?

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    }{омут

    Нормальная реклама! И всегда найдутся те, чье воображение и понимание...ну вы поняли))



    да тут даже воображения не нужно, в центре города черепа валяются, это нормально? присмотритесь к картине внимательно: в поле камень стоит, не в деревне или стольном граде Киеве. по-моему черепами еще больше серости городу добавляют.



  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Nikodim

    }{омут

    Нормальная реклама! И всегда найдутся те, чье воображение и понимание...ну вы поняли))



    да тут даже воображения не нужно, в центре города черепа валяются, это нормально? присмотритесь к картине внимательно: в поле камень стоит, не в деревне или стольном граде Киеве. по-моему черепами еще больше серости городу добавляют.



    то есть, могильная плита в центре города, около памятника Федору Мухину вас не смущает? кресты, натыканные повсюду, вас тоже не смущают?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Эти татуированные вообще как отхожие. Очень грязно смотрятся синие руки как и цветные грязь. Культ папуаса просто дикое бескультурье. Преступники еще понятно, а ведь вроде приличные люди эту грязь носят на себе как тавро шизоидного отклонения от культуры.

    Целомудренность человека очень привлекательна именно потому, что не смеет он преступать больше того, что природой предназначено и никогда он не решится пачкаться татуировками.

  • mc28rus

    mc28rus
    3 часа назад

    Да ладно вы! Действительно нормальный ход.....у нас реально для начала на банера моек надо глянуть и понять, что с рекламой в городе проблема. Особенно здание-памятник архитектуры на Шевченко-Ленина (Пекинская утка) там жуть как облеплено все полным безвкусием и всем плевать что это памятник. Хоть бы в стиле того времени вывески сделали чтоб подчеркнуть достопримечательность и красоту сооружения.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    3 часа назад

    Женя, лучше турники и Инстаграм. НУ в крайнем случае пивнушки. Не ходи со своей семьёй в Третьяковку и Лувр никогда. Там такого насмотришься, что ой-ой-ой. И сказки им не читай, никакие. Колобка там или Репку, это ж чистый наркотрип. И вообще только Кургиняна им 24 часа в сутки. Тогда нас ждёт светлое будущее

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Антон Патоков

    Женя, лучше турники и Инстаграм. НУ в крайнем случае пивнушки. Не ходи со своей семьёй в Третьяковку и Лувр никогда. Там такого насмотришься, что ой-ой-ой. И сказки им не читай, никакие. Колобка там или Репку, это ж чистый наркотрип. И вообще только Кургиняна им 24 часа в сутки. Тогда нас ждёт светлое будущее



    Кстати мне кажется Третьяковка уже не Третьяковка. Нынче бардак во все щели пролез.

  • Anginka

    Anginka
    2 часа назад

    Какой нежный и ранимый общественник

  • Шелковица

    Шелковица
    2 часа назад

    Полуголые бабы меня тоже возмущают. И еще вдоль дороги. И аварии могут быть и вообще...не правильно.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Adolf

    Nikodim

    }{омут

    Нормальная реклама! И всегда найдутся те, чье воображение и понимание...ну вы поняли))



    да тут даже воображения не нужно, в центре города черепа валяются, это нормально? присмотритесь к картине внимательно: в поле камень стоит, не в деревне или стольном граде Киеве. по-моему черепами еще больше серости городу добавляют.



    то есть, могильная плита в центре города, около памятника Федору Мухину вас не смущает? кресты, натыканные повсюду, вас тоже не смущают?



    нет, не смущают. там же не кости и скелеты поверх нее выложены. а тут конкретно черепушки лежат. они обозначают тех, кто не дошел до салона? ) крестов по всюду не видел, расскажите, где вы их видите? кладбища забором обнесены. если для вас нормально наблюдать подобные вещи в открытом доступе, то вопрос у меня возникает: эти ли люди говорят нам о серости в городе?



  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Nikodim

    Adolf

    Nikodim

    }{омут

    Нормальная реклама! И всегда найдутся те, чье воображение и понимание...ну вы поняли))



    да тут даже воображения не нужно, в центре города черепа валяются, это нормально? присмотритесь к картине внимательно: в поле камень стоит, не в деревне или стольном граде Киеве. по-моему черепами еще больше серости городу добавляют.



    то есть, могильная плита в центре города, около памятника Федору Мухину вас не смущает? кресты, натыканные повсюду, вас тоже не смущают?



    нет, не смущают. там же не кости и скелеты поверх нее выложены. а тут конкретно черепушки лежат. они обозначают тех, кто не дошел до салона? ) крестов по всюду не видел, расскажите, где вы их видите? кладбища забором обнесены. если для вас нормально наблюдать подобные вещи в открытом доступе, то вопрос у меня возникает: эти ли люди говорят нам о серости в городе?



    чем плохи черепа? их демонстрация запрещена законом? нет. кресты натыканы перед въездом в почти каждый населенный пункт. и эти люди правильно говорят про серость

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Руки прочь от тату-салона!!!!

    Ищенко - фтопку!!!!

    Ищенко - бойкотируем как серого ватника!!!!

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Наряду с главным символом христианства – крестом – важнейшую роль в качестве знака смерти и воскресения играет череп (Адамова голова).

    http://www.russdom.ru/node/2763

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    2 часа назад

    а чё Ищенге никогда не было школьного учебника за 8й класс? Там письки-сиськи-матки нарисованы были.

    я даже для него лично нашла - 115 страница учебника за 8й класс А.М. Цзумер. ищенге - глянь и никогда не юзай эти штуки. здоровее руками будешь.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    2 часа назад

  • gbsdex

    gbsdex
    2 часа назад

    В горле полно эротических женщин на рекламе. Тротуаров нет, живёт как на помойке. А тут нормальный камень помешал. Ну черепа можно убрать, зайти и поговорить лично. Вообще хорошая реклама Салону в новостях.

    Вот как бомжы и алкаши покупают бухло в частном доме об этом все молчат!!!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    а чё Ищенге никогда не было школьного учебника за 8й класс? Там письки-сиськи-матки нарисованы были.

    я даже для него лично нашла - 115 страница учебника за 8й класс А.М. Цзумер. ищенге - глянь и никогда не юзай эти штуки. здоровее руками будешь.



    Вы пропаганду извращений с пропагандой просвещения размазали как коровью лепеху на общественной скамейке

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    3.2

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    2 часа назад

    Черепа конечно лишние, мрачно смотрится, действительно как надгробный камень

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    АИ! Пожалуйста! Опубликуйте новость: "Общественность осудила "обчественника" Ищенко" за его глупый донос!!!!

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    2 часа назад

    ПшёлТыАИ! Пожалуйста! Опубликуйте новость: "Общественность осудила "обчественника" Ищенко" за его глупый донос!!!!


    Хм ... а кому то не нравится камень. Я живу в том районе, каждый день проезжают перекресток, гуляю там, в том числе и с детьми, и мне совсем не нравится, что черепа человеческие лежат и абсолютно все равно, что это аналогичное изображение есть на картине. Подобные указатели с изображением человеческих останков, размещенные в жилых районах, наш город ярче точно не делают.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    1 час назад

    OT

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    а чё Ищенге никогда не было школьного учебника за 8й класс? Там письки-сиськи-матки нарисованы были.

    я даже для него лично нашла - 115 страница учебника за 8й класс А.М. Цзумер. ищенге - глянь и никогда не юзай эти штуки. здоровее руками будешь.



    Вы пропаганду извращений с пропагандой просвещения размазали как коровью лепеху на общественной скамейке



    Ой. зощитнег.

    Читали притчу о мальчике. родители которого так за него боялись, что не выпускали из комнаты до совершеннолетия? помните чем притча закончилась?

    ну вот вам и коровья лепёха в рот.

    деревенщина вы наш.

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    Масса разных мнений показала, что общественник ПРАВ !

    Такие вопросы необходимо согласовывать и не провоцировать людей разных взглядов и убеждений, которые вынуждены лицезреть этот и подобные шедевры рекламы Благовещенска.

    Вопрос творчества, новизны и яркости уместен, но не путём создания прецедентов, как в этом, так и в подобных случаях.

    На личной территории делай что нравится, а подобных местах не забывай о прочих.

    На своём участке стилизуй что угодно под все что видит собственный разум, а в данном случае будь скромнее и все будет хорошо.

  • Bender

    Bender
    1 час назад

    Такие Ищенки в 37 и стучали

  • Bender

    Bender
    1 час назад

    ПутникМасса разных мнений показала, что общественник ПРАВ !

    Такие вопросы необходимо согласовывать и не провоцировать людей разных взглядов и убеждений, которые вынуждены лицезреть этот и подобные шедевры рекламы Благовещенска.

    Вопрос творчества, новизны и яркости уместен, но не путём создания прецедентов, как в этом, так и в подобных случаях.

    На личной территории делай что нравится, а подобных местах не забывай о прочих.

    На своём участке стилизуй что угодно под все что видит собственный разум, а в данном случае будь скромнее и все будет хорошо.


    Это же камень из детской сказки и стилизация вполне соответствует

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    1 час назад

    Путник

    Масса разных мнений показала, что общественник ПРАВ ! Такие вопросы необходимо согласовывать и не провоцировать людей разных взглядов и убеждений, которые вынуждены лицезреть этот и подобные шедевры рекламы Благовещенска. Вопрос творчества, новизны и яркости уместен, но не путём создания прецедентов, как в этом, так и в подобных случаях. На личной территории делай что нравится, а подобных местах не забывай о прочих. На своём участке стилизуй что угодно под все что видит собственный разум, а в данном случае будь скромнее и все будет хорошо.



    или иначе - серая масса.

    медицина тут бессильна. только изобретение и одобрение био-реатора спасёт.

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    А мне камень понравился. Хотя с черепами, может, и перебор.

  • Solorom

    Solorom
    1 час назад



    Т.н. общественник молодец, чует мейнстрим, как может зарабатывает на нём себе очки. Тут всё ясно. Непонятно откуда столько недалёких среди простых обывателей, которые несут такую же псевдоморальную чепуху.

    Я нисколько не удивлюсь, что по прошествии некоторого времени, с подачи таких вот общественников, из учебников биологии выпилят анатомию, из литературы - сказки и т.д. в том же ключе. Тренд ныне такой. А на детей, как таковых всем этим поборникам нравственности великое насрать.

    Печально от того, что общество деградирует

  • Solorom

    Solorom
    1 час назад

    Путник

    Масса разных мнений показала, что общественник ПРАВ ! Такие вопросы необходимо согласовывать и не провоцировать людей разных взглядов и убеждений, которые вынуждены лицезреть этот и подобные шедевры рекламы Благовещенска. Вопрос творчества, новизны и яркости уместен, но не путём создания прецедентов, как в этом, так и в подобных случаях. На личной территории делай что нравится, а подобных местах не забывай о прочих. На своём участке стилизуй что угодно под все что видит собственный разум, а в данном случае будь скромнее и все будет хорошо.



    Сферический общественник в вакууме

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    1 час назад

    Наличие иного мнения считается "недалекостью" и доказательством деградации общества... Мда

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    это "милоновщина" в чистом виде.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    Масса разных мнений показала, что общественник деревянный, в СССР вообще офигенно было, давайте все запретим, страну закроем, геев выгоним и крымнаш

  • Арболет

    Арболет
    59 минут назад

    Цунай

    Дело было так: Камень договорился с Ищенко "включить умника". Далее в дело вступает скучающий по новостям Амур.Инфо. Весть разносится по соц сетям. Хорошая реклама!



    Согласен. Видимо Ищенко захотел сделать татуху на заднице как копье трезвости убивает зеленого змия, а денег не хватило. Решил отплатить рекламой. Сейчас в разрекламированный им салон повалит народ смотреть на камень и черепа, а заодно и может кто сделает тату.

  • Victrix

    Victrix
    55 минут назад

    Арболет



    Видимо .... захотел сделать татуху на заднице как копье трезвости убивает зеленого змия, а денег не хватило.



    Если денег нет, то пускай себе туда сигару вставит. Убьет бюджетно табачного змея.

  • Myxira

    Myxira
    51 минута назад

    Solorom



    Я нисколько не удивлюсь, что по прошествии некоторого времени, с подачи таких вот общественников, из учебников биологии выпилят анатомию



    А скелет из шкафа в кабинете биологи?... Это же жуть какая, не просто череп, а полный набор

    *** ох и доставалось, помню, нашему: периодически покурить любил, шапку и шарф чьи-то нацепить и т.п.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    50 минут назад

    Арболет

    Цунай

    Дело было так: Камень договорился с Ищенко "включить умника". Далее в дело вступает скучающий по новостям Амур.Инфо. Весть разносится по соц сетям. Хорошая реклама!



    Согласен. Видимо Ищенко захотел сделать татуху на заднице как копье трезвости убивает зеленого змия, а денег не хватило. Решил отплатить рекламой. Сейчас в разрекламированный им салон повалит народ смотреть на камень и черепа, а заодно и может кто сделает тату.



    0_0 раньше платили натурой, а ищенге - рекламой? да он хуже самой последней ***яди .

    зы:чёт любопытно стало .... ищенге вообще размножаются в такой ужасной неволе государстве? или их размножают исскуственно?

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    46 минут назад

    хотя ... ща будет следующая новость.

    общественник посчитал себя морально униженным и на всех с Альфы подал в Спортлото.

    и хлебальник его будет в новостях мелькать ещё с пятилетку, пока последнюю Myxira у интерпол не найдёт).

    ищенге - мне % от мысли.

  • Solorom

    Solorom
    33 минуты назад

    Схожу с ума

    Наличие иного мнения считается "недалекостью" и доказательством деградации общества... Мда



    Недалекостью и деградацией называется неуёмное желание запрещать всё, что не нравится анонимусу под маской поборника морали

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    22 минуты назад

    Solorom
    Схожу с ума

    Наличие иного мнения считается "недалекостью" и доказательством деградации общества... Мда



    Недалекостью и деградацией называется неуёмное желание запрещать всё, что не нравится анонимусу под маской поборника морали


    Дело тут не только в морали. Размещайте у себя под окнами хоть апофеоз войны, а мне не очень хочется выходя вечером на балкон смотреть на надгробие с черепами. Деградация общества это как раз оскорбление людей за наличие иного мнения и с тем что оно деградирует я с Вами соглашусь

  • Solorom

    Solorom
    2 минуты назад

    Схожу с ума

    Solorom

    Схожу с ума

    Наличие иного мнения считается "недалекостью" и доказательством деградации общества... Мда



    Недалекостью и деградацией называется неуёмное желание запрещать всё, что не нравится анонимусу под маской поборника морали



    Дело тут не только в морали. Размещайте у себя под окнами хоть апофеоз войны, а мне не очень хочется выходя вечером на балкон смотреть на надгробие с черепами. Деградация общества это как раз оскорбление людей за наличие иного мнения и с тем что оно деградирует я с Вами соглашусь


    Черепа присутствуют во многих учебниках, книгах, картинах и т.п. вещах. Надгробные памятники рекламируют повсеместно и на этом ресурсе в том числе. Запретим всё это, потому как оно не нравится кому-то?

    Венеру Милосскую тоже.

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