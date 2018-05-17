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сегодня, 10:16 0

Гость полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: профессор Александр Урманов

Гость полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: профессор Александр Урманов

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема выпуска: «Газетный бум в Приамурье начала 20 века». Гость студии: заведующий кафедрой русского языка и литературы БГПУ, доктор филологии, профессор Александр Урманов. Беседует с гостем Михаил Митрофанов.

Дневной эфир проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина. Ведущие вечернего эфира: Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» выходит с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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