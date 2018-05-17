Ситуация на таможне Хэйхэ нормализовалась

По информации амурского министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства, 17 мая утром оформление пассажиров на пункте пропуска Хэйхэ проходит в обычном режиме. Работа системы прохождения пограничного контроля полностью восстановлена.

16 мая у российских туристов возникли трудности с выездом из Хэйхэ. Причиной тому стал технический сбой на китайской таможне. Вечером российским гражданам все же удалось вернуться в Благовещенск до закрытия таможни, то есть до 22:00.

Как сообщалось ранее, по договоренности рабочих групп Амурской области и провинции Хэйлунцзян принято решение синхронизировать время работы пунктов пропуска Благовещенск – Хэйхэ. С 15 мая по 15 июня они работают с 08:00 до 22:00 по амурскому времени. Это позволило удлинить время пассажирских перевозок.

В соответствии с новым расписанием первый теплоход отправляется в Хэйхэ в 08:30 утра. Вернуться в Благовещенск с китайского берега можно в 20:00. Всего перевозчик осуществляет девять рейсов, это на три рейса больше, чем в прошлом сезоне.

Информацию о расписании движения теплоходов можно получить в справочной службе ЗАО «АмурАССО» по телефону: 8(4162)59-57-64.