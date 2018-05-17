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На севере Приамурья пройдет кратковременный дождь: прогноз погоды на 17 мая

На севере Приамурья пройдет кратковременный дождь: прогноз погоды на 17 мая
Фото: korholga.com

В Амурской области 17 мая установится переменная облачность, в большинстве районов будет без осадков, местами на севере ожидается слабый кратковременный дождь, возможна гроза.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура составит плюс 21…26 градусов, на севере области термометры покажут 21…26 градусов тепла, местами в северных районах буде до плюс 15.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Термометры покажут 22…24 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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