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17мая
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сегодня, 09:58 3

В России стало меньше бедняков

В России стало меньше бедняков
Фото: globallookpress.com

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 19,3 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом бедных в России стало меньше на 200 тысяч, следует из последнего отчета ведомства.

Уровень бедности в стране в 2017 году снизился до 13,2 процента против 13,3 процента в 2016 году.

При этом величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года для трудоспособного населения составила 10 тысяч 573 рубля. Для сравнения, в третьем квартале 2017 года – 11 тысяч 160 рублей, отмечает «Российская газета».

В феврале текущего года вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что власти намерены сократить бедность в стране до «естественного фона» – 7 % от численности населения. Она отмечала, что на протяжении трех лет власти смогут обеспечить переход к «абсолютно нормальной ситуации» в вопросах бедности и «преодолеть тот пик, который мы пережили с 2014 года», – пишет РБК.

В марте во время своего обращения в Федеральному собранию о сокращении числа бедных минимум в два раза говорил и президент Владимир Путин.

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#жизнь #соцзащита #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    12 минут назад

    да ладно?! Или регистрировать перестали?

  • Изнуренков

    Изнуренков
    10 минут назад

    Серега, не безпакойзя, ты в статистику попал, со своей декларацией!

  • Братеев1

    Братеев1
    6 минут назад

    померли все

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