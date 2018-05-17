В России стало меньше бедняков

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По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 19,3 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом бедных в России стало меньше на 200 тысяч, следует из последнего отчета ведомства.

Уровень бедности в стране в 2017 году снизился до 13,2 процента против 13,3 процента в 2016 году.

При этом величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года для трудоспособного населения составила 10 тысяч 573 рубля. Для сравнения, в третьем квартале 2017 года – 11 тысяч 160 рублей, отмечает «Российская газета».

В феврале текущего года вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что власти намерены сократить бедность в стране до «естественного фона» – 7 % от численности населения. Она отмечала, что на протяжении трех лет власти смогут обеспечить переход к «абсолютно нормальной ситуации» в вопросах бедности и «преодолеть тот пик, который мы пережили с 2014 года», – пишет РБК.

В марте во время своего обращения в Федеральному собранию о сокращении числа бедных минимум в два раза говорил и президент Владимир Путин.