Амурские полицейские споют в Санкт-Петербурге перед Надеждой Бабкиной

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Женский состав вокального ансамбля амурского УМВД «АМУРПОЛ» и полицейский из Свободного Александр Ипатов принимают участие сразу в двух мероприятиях в Санкт-Петербурге. Это 17 Всероссийская благотворительная акция МВД России «Милосердие белых ночей» и 13 фестиваль музыкального творчества МВД России «Щит и Лира».

Мероприятия проходят в Санкт-Петербурге с 14 по 20 мая. В этом году они проводятся в рамках празднования 300-летия российской полиции.

Амурские полицейские являются постоянными участниками данных мероприятий. В этом году они выступают в 4-х номинациях. Александр Ипатов – замкомандира отдельного взвода охраны и конвоирования МО МВД России «Свободненский» – во вторник, 15 мая, представил Приамурье сразу в двух номинациях – «Авторская песня» и «Сольное пение» (мужской вокал).

В среду, 16 мая, в рамках номинации «Сольное пение» (женский вокал) за победу среди 32 конкурсанток боролась полицейский комендантского взвода УМВД России по Амурской области Анна Колейник.

А 17 мая в номинации «Вокальные ансамбли» выступит женский состав «АМУРПОЛ». Полицейские представят на суд жюри и зрителей песни «Верните память» и «Это жизнь».

В состав жюри музыкального конкурса в этом году вошли такие артисты российской эстрады, как Надежда Бабкина, Игорь Скляр, Алексей Кортнев, Родион Газманов, Александр Устюгов.

Всего в мероприятии принимают участие 425 сотрудников органов внутренних дел и членов их семей из 67 регионов.

Завершится акция гала-концертом на сцене Большого концертного зала «Октябрьский». В его рамках будут исполнены лучшие номера и состоится торжественное вручение Гран-при, награждение победителей. Вместе с лауреатами выступят популярные артисты российской эстрады.