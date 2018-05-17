Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:34 0

В Благовещенске подросток выскочил из автобуса под внедорожник

В Благовещенске подросток выскочил из автобуса под внедорожник
Фото: www.cpv.ru

В Благовещенске в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал молодой человек. 17-летний пассажир автобуса на ходу решил немедленно выйти из салона. Нажал кнопку экстренного открытия дверей, выпрыгнул на проезжую часть и был сбит автомобилем Mitsubishi Pajero.

Это произошло в среду, 16 мая, в восьмом часу утра в районе перекрестка улиц Ленина и Театральной.

«В результате происшествия юноша был травмирован и доставлен в больницу», – сообщил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Благовещенского отдела ГИБДД Алексей Богданов.

Просмотров всего: 891

#дети #ДТП

распечатать


Телемарафон Крылья 1

В Благовещенске 19 мая стартует первый этап телемарафона «Крылья»
Происшествия 2

На ж/д переезде в Приамурье грузовик протаранил шлагбаум
Общество 1

В благовещенском лагере имени Гагарина появились современные спортивные площадки
Происшествия 13

В Благовещенске автомобилист сбил четырехлетнего мальчика
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь