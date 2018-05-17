В Благовещенске подросток выскочил из автобуса под внедорожник

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В Благовещенске в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал молодой человек. 17-летний пассажир автобуса на ходу решил немедленно выйти из салона. Нажал кнопку экстренного открытия дверей, выпрыгнул на проезжую часть и был сбит автомобилем Mitsubishi Pajero.

Это произошло в среду, 16 мая, в восьмом часу утра в районе перекрестка улиц Ленина и Театральной. «В результате происшествия юноша был травмирован и доставлен в больницу», – сообщил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Благовещенского отдела ГИБДД Алексей Богданов.

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#дети #ДТП

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Елена Котейко