Многие благовещенцы так и не дождались горячей воды

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Горячая вода вернулась в среду, 16 мая, в дома не всех благовещенцев. Это связано с порывами на внутриквартальных сетях АКС. Сейчас коммунальщикам предстоит найти точные места дефектов и согласовать графики ремонта.

К 21:00 16 мая благовещенская ТЭЦ полностью запустила все свои системы. На сетях теплоэлектроцентрали порывов обнаружено не было. Но они обнаружены на внутриквартальных сетях АКС. Точные места порывов сейчас уточняются, после этого будет сформирован график ремонтных работ, согласовать который предстоит с различными инстанциями, в том числе с городской администрацией и ГИБДД.

«Есть дефекты на сетях, выявленные в ходе гидравлических испытаний. Эти испытания проводятся, чтобы определить слабые участки и провести на них ремонт. Дефекты есть, сейчас надо определить их точные места, кого-то постепенно включим. Уточняется график ремонтов и график потребителей, которые остаются без горячего водоснабжения на время ремонта, он будет озвучен дополнительно», – прокомментировали в пресс-службе АО «АКС».

В компании добавили, что все работы в этом направлении собираются провести в ближайшее время.

С четверга, 17 мая, горожан ждут следующие отключения. В соответствии с летним графиком, с 17 по 25 мая горячей воды не будет во 2-м и 3-м микрорайонах, районах КПП и ЦЭС. С полным графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.