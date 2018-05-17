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17мая
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сегодня, 09:40 7

Многие благовещенцы так и не дождались горячей воды

Многие благовещенцы так и не дождались горячей воды
Фото: vsatke.ru

Горячая вода вернулась в среду, 16 мая, в дома не всех благовещенцев. Это связано с порывами на внутриквартальных сетях АКС. Сейчас коммунальщикам предстоит найти точные места дефектов и согласовать графики ремонта.

К 21:00 16 мая благовещенская ТЭЦ полностью запустила все свои системы. На сетях теплоэлектроцентрали порывов обнаружено не было. Но они обнаружены на внутриквартальных сетях АКС. Точные места порывов сейчас уточняются, после этого будет сформирован график ремонтных работ, согласовать который предстоит с различными инстанциями, в том числе с городской администрацией и ГИБДД.

«Есть дефекты на сетях, выявленные в ходе гидравлических испытаний. Эти испытания проводятся, чтобы определить слабые участки и провести на них ремонт. Дефекты есть, сейчас надо определить их точные места, кого-то постепенно включим. Уточняется график ремонтов и график потребителей, которые остаются без горячего водоснабжения на время ремонта, он будет озвучен дополнительно», – прокомментировали в пресс-службе АО «АКС».

В компании добавили, что все работы в этом направлении собираются провести в ближайшее время.

С четверга, 17 мая, горожан ждут следующие отключения. В соответствии с летним графиком, с 17 по 25 мая горячей воды не будет во 2-м и 3-м микрорайонах, районах КПП и ЦЭС. С полным графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Mutik14

    Mutik14
    32 минуты назад

    Мои дети живут в Калининграде, там вообще никогда не отключают воду - живут уже 4 года!

  • Викча

    Викча
    30 минут назад

    21 век... как лето, так нет воды...

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    Mutik14

    Мои дети живут в Калининграде, там вообще никогда не отключают воду - живут уже 4 года!



    у них же нет общей границы с Россией. это всё тлетворное влияние Запада.

  • Myxira

    Myxira
    22 минуты назад

    Огласите весь список, пожалуйста - хочется знать тех счастливчиков, кому вернули. Сдается мне, что весь город сидит без горячей воды.

  • invv

    invv
    18 минут назад

    Вот зачем писать, что испытания 3 дня, так бы сразу и говорили, что сначала 3 дня ТЭЦ, потом еще неизвестно сколько дней АКС будет искать, потом график согласовывать, а там и летнее плановое отключение, вот можно и не торопиться с ремонтом.

  • Викча

    Викча
    13 минут назад

    говорят В Черемушках есть..у остальных нет

  • Нега

    Нега
    2 минуты назад

    Закон, я так понимаю для АКС не писан? Роспотребнадзор куда смотрит?

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