Биографию Марии Кюри выпустили в комиксах: обзор прессы

Фото: Chitai-gorod.ru

Каждая третья бутылка трехлетнего коньяка – поддельная; кто должен войти в состав российского правительства, станет известно в пятницу; американский миллиардер собрался продать автопортрет Пикассо за 70 миллионов долларов, но не получилось. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» читаем материал под рубрикой «Скандал». Здесь о том, что издательство «ЭКСМО» выпустило книжку «Мария Кюри. Радиоактивность» – это биография знаменитой ученой в комиксах, в которой русские конкретно названы оккупантами. Мысль о том, что русские – это зло, преследуют культуру и науку, не дают будущему нобелевскому лауреату развивать свой талант, гонят ее из родной страны, изложена четким и простым плакатным языком комикса. В издательстве считают, что книжки этой серии расширяют кругозор и стимулируют интерес к миру науки.

Также в номере

Еще, думаю, с пользой для себя прочтёте заметку о том, что каждая третья бутылка коньяка трехлетней выдержки является подделкой. Пишут, что употреблять его можно, но это не коньяк, который по классическому рецепту должен состоять только из виноградного спирта (это газета поясняет нам, практикам). Что интересно, запретить продажу таких напитков нельзя, поскольку в законе ничего не сказано о чужеродном спирте. А в народе недаром говорят: «Закон – что дышло». Правда, пишет газета, есть и хорошие новости: остальные две трети проверенного коньяка нареканий не вызывают.

Вам статья

В еженедельнике «Аргументы неделi» вас ждёт большая статья о подноготной новоназначенного главы ЦРУ Джины Хаспел – та еще штучка, оказывается. Говорится, что ее считают лучшим специалистом по пыткам.

Любопытны заметки с кинофестиваля в Каннах. Пишут, что культовый режиссер Макс фон Триер превзошел себя в смаковании натуралистических деталей.

И публикуется последний, предпятничный прогноз того, кто войдет в правительство (состав его Д. Медведев должен представить как раз завтра). Если вы зависимы от так называемого нового состава, прочтите передовицу под названием «Последние посиделки».

Полный абзац

Далее – «Панорама», рассказывающая о том, как американский миллиардер Стив Уинн собирался продать автопортрет художника Пабло Пикассо «Моряк» за 70 миллионов долларов, да у него ничего не получилось. За несколько дней до аукциона картина была повреждена самим коллекционером. Подробности пока не раскрываются, но уже известно, что Уинн страдает нарушением периферийного зрения и, возможно, показывая картину потенциальному покупателю, случайно порвал полотно, как это уже было несколько лет назад. Ясно, что пикассовский автопортрет значительно подешевеет.

На посошок

Напоследок «Амурская правда», в которой вы найдете много для себя интересного и полезного – например, как отличить аллергию от простуды. Или как перестать пользоваться на садовом участке лейкой.

Узнаете, что на День города в Благовещенск приедет «Кар-Мэн», при этом на выступление, как отметил губернатор области Александр Козлов, не будет потрачено ни одного бюджетного рубля. Правда, не говорится и о том, кто оплачивает звезд прошлого столетия.

Из самого заметного – обещание губернатора области Александра Козлова пересажать, если понадобится, всех анестезиологов.