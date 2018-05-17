Вахтовик из Забайкалья похитил в Приамурье золото на 5 миллионов рублей

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В Забайкальском крае направлены в суд уголовные дела в отношении пятерых жителей Балейского, Сретенского и Ононского районов. Мужчин обвиняют в хищении золота и незаконных сделках с ним на территории Амурской области.

Как сообщили 16 мая в краевой прокуратуре, 55-летний житель Балейского района, работая вахтовым методом в Амурской области растворщиком реагентов на руднике в 2016-2017 годах, имея доступ к технологической цепочке по добыче золота, похитил 2,4 килограмма драгметалла, принадлежащего золотоизвлекательной фабрике. Стоимость похищенного составила пять миллионов рублей. Драгметалл он хранил у себя в общежитии с целью дальнейшего сбыта.

Вскоре четверо жителей Ононского и Сретенского районов решили приобрести у мужчины часть золота за три миллиона рублей. Двое из них приехали в Амурскую область и приобрели у него золото, внеся предоплату в 500 тысяч рублей. На обратном пути их задержали сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю.

По заключению эксперта, в изъятом сырье содержалось более полутора килограммов химически чистого золота, общая стоимость которого составляет 3,7 миллиона рублей.

Сегодня уголовное дело в отношении четырех участников группы направлено в Чернышевский районный суд. В отношении пятого участника уголовное дело направлено в Селемджинский районный суд Амурской области, пишет ИА «Байкал24».