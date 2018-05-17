Россия экспортировала рекордное число сельхозпродукции в Китай

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Россия с 1 июля 2017 года по 15 мая этого года экспортировала 1,231 миллиона тонн сельхозпродукции в Китай, что является абсолютным рекордом в истории современной РФ. Об этом сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито».

Основной объем экспорта приходится на соевые бобы (846,2 тысячи тонн), семена рапса (108,1 тысячи тонн), пшеницу (41,3 тысячи тонн), кукурузу (23 тысячи тонн). По культурам, допущенным к экспорту с 1 ноября 2017 года, уже отгружено 46,6 тысячи тонн семян льна, 7,5 тысячи тонн гречихи, 2,6 тысячи тонн семян подсолнечника, 2,1 тысячи тонн овса, пишет «Интерфакс».

В настоящее время Россельхознадзор решает вопросы, связанные с допуском на рынок Китая ячменя, проса, сорго, соевого шрота, а также продуктов переработки зерна.

На этот год запланирован ряд инспекций китайских специалистов в РФ для проведения анализа фитосанитарных рисков: эксперты приглашены проинспектировать Курганскую, Кемеровскую и Иркутскую области, а также Забайкальский край.

Протоколы о фитосанитарных требованиях к пшенице, а также к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из России в Китай, были подписаны с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики (AQSIQ) в конце 2015 года. Право на экспорт пшеницы в Китай сначала было предоставлено Алтайскому и Красноярскому краям, Омской и Новосибирской областям, затем Амурской и Челябинской областям.

Есть перспективы для экспорта в Китай проса, сорго, фасоли и чумизы. В июне 2017 года AQSIQ проинформировало Россельхознадзор о том, что проанализировало фитосанитарные риски в этой сфере. Для завершения работы необходимо было проинспектировать места выращивания и хранения этих сельхозкультур. Россельхознадзор подготовил программу пребывания китайских специалистов и в сентябре 2017 года направил приглашение в AQSIQ. Однако китайские эксперты, ссылаясь на плотный график работы, не смогли посетить РФ и сообщили о готовности провести инспекции в 2018 году.