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сегодня, 07:37 5

Россия экспортировала рекордное число сельхозпродукции в Китай

Россия экспортировала рекордное число сельхозпродукции в Китай
Фото: primorsky.ru

Россия с 1 июля 2017 года по 15 мая этого года экспортировала 1,231 миллиона тонн сельхозпродукции в Китай, что является абсолютным рекордом в истории современной РФ. Об этом сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито».

Основной объем экспорта приходится на соевые бобы (846,2 тысячи тонн), семена рапса (108,1 тысячи тонн), пшеницу (41,3 тысячи тонн), кукурузу (23 тысячи тонн). По культурам, допущенным к экспорту с 1 ноября 2017 года, уже отгружено 46,6 тысячи тонн семян льна, 7,5 тысячи тонн гречихи, 2,6 тысячи тонн семян подсолнечника, 2,1 тысячи тонн овса, пишет «Интерфакс».

В настоящее время Россельхознадзор решает вопросы, связанные с допуском на рынок Китая ячменя, проса, сорго, соевого шрота, а также продуктов переработки зерна.

На этот год запланирован ряд инспекций китайских специалистов в РФ для проведения анализа фитосанитарных рисков: эксперты приглашены проинспектировать Курганскую, Кемеровскую и Иркутскую области, а также Забайкальский край.

Протоколы о фитосанитарных требованиях к пшенице, а также к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из России в Китай, были подписаны с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики (AQSIQ) в конце 2015 года. Право на экспорт пшеницы в Китай сначала было предоставлено Алтайскому и Красноярскому краям, Омской и Новосибирской областям, затем Амурской и Челябинской областям.

Есть перспективы для экспорта в Китай проса, сорго, фасоли и чумизы. В июне 2017 года AQSIQ проинформировало Россельхознадзор о том, что проанализировало фитосанитарные риски в этой сфере. Для завершения работы необходимо было проинспектировать места выращивания и хранения этих сельхозкультур. Россельхознадзор подготовил программу пребывания китайских специалистов и в сентябре 2017 года направил приглашение в AQSIQ. Однако китайские эксперты, ссылаясь на плотный график работы, не смогли посетить РФ и сообщили о готовности провести инспекции в 2018 году.

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#Китай #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    а чему радуемся то?

    соевые бобы (846,2 тысячи тонн), семена рапса (108,1 тысячи тонн), пшеницу (41,3 тысячи тонн), кукурузу (23 тысячи тонн). По культурам, допущенным к экспорту с 1 ноября 2017 года, уже отгружено 46,6 тысячи тонн семян льна, 7,5 тысячи тонн гречихи, 2,6 тысячи тонн семян подсолнечника, 2,1 тысячи тонн овса

    Почему не ТОННЫ МАСЛА? Почему не ТОННЫ МУКИ? Не тон ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ?..

    вы во что превратили ДЕРЖАВУ?!! Поганцы!

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    русские рабы кормят Китай

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    кроканты пусть хавают

  • КП

    КП
    52 минуты назад

    Сергей Труш

    а чему радуемся то?

    соевые бобы (846,2 тысячи тонн), семена рапса (108,1 тысячи тонн), пшеницу (41,3 тысячи тонн), кукурузу (23 тысячи тонн). По культурам, допущенным к экспорту с 1 ноября 2017 года, уже отгружено 46,6 тысячи тонн семян льна, 7,5 тысячи тонн гречихи, 2,6 тысячи тонн семян подсолнечника, 2,1 тысячи тонн овса

    Почему не ТОННЫ МАСЛА? Почему не ТОННЫ МУКИ? Не тон ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ?..

    вы во что превратили ДЕРЖАВУ?!! Поганцы!



    Наверное потому что китайцы сами хотят продавать тонны одежды, масла, компьютеров, самолётов и биопрепаратов. ВТО оно такое ВТО. С другой стороны, а зачем продавать готовую продукцию, что бы потом на эти деньги купить эту же готовую продукцию? Маразм? Маразм.

  • Pavlin

    Pavlin
    10 минут назад

    Сергей Труш

    а чему радуемся то?

    соевые бобы (846,2 тысячи тонн), семена рапса (108,1 тысячи тонн), пшеницу (41,3 тысячи тонн), кукурузу (23 тысячи тонн). По культурам, допущенным к экспорту с 1 ноября 2017 года, уже отгружено 46,6 тысячи тонн семян льна, 7,5 тысячи тонн гречихи, 2,6 тысячи тонн семян подсолнечника, 2,1 тысячи тонн овса

    Почему не ТОННЫ МАСЛА? Почему не ТОННЫ МУКИ? Не тон ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ?..

    вы во что превратили ДЕРЖАВУ?!! Поганцы!



    Каждый месяц ООО"Амурагроцентр" экспортирует в КНР соевое масло, изготовленное на своих заводах. В среднем 3 тысячи тонн в месяц. Муки фасованной тоже ввозится немало, в основном через другие пункты пропуска. Льняная ткань измеряется в метрах, о том, сколько и куда экспортируют, я не знаю.

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