Трудный день у Раков, любовный роман у Львов: гороскоп на 17 мая
Восход Солнца: 04:40.
Заход Солнца: 20:12.
Солнце в Тельце.
Овен. В данный период могут возникнуть ситуации, которые потребуют вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы.
Телец. До середины месяца ваши энергия и смелость принесут финансовые результаты. В это время вы можете заключить важные деловые соглашения, совершить выгодные сделки.
Близнецы. На данный период планируйте дела, которые вам интересны. Перед тем как что-либо предпринять, следует обдумать свои действия и поговорить с людьми, которые могут дать дельный совет.
Рак. Звезды предсказывают вам трудный день, поэтому не следует поддаваться негативным эмоциям. Даже мелкая ссора может перерасти в скандал.
Лев. У вас может завязаться любовный роман, который многим напомнит о студенческом адюльтере. Вы во власти чувств, страсти и нежности.
Дева. Сейчас идет замечательное время для борьбы с вредными привычками (если они у вас есть). Старайтесь уделять здоровью больше внимания.
Весы. Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Купленый товар может оказаться со скрытым браком.
Скорпион. Можно отдохнуть в многолюдном месте, ведь это именно то, что им сегодня так надо. Вам пойдет на пользу сделать сегодня хоть какую-то мелочь, ведущую к своей мечте.
Стрелец. Двойственный, противоречивый день. Вы можете быть очаровательны, способны пофлиртовать, легко одержать победы и вместе с тем проявят себя достаточно жестко в важные жизненные моменты.
Козерог. Чтобы решить задачи, связанные с личной жизнью и работой, придется сконцентрироваться, проявить активность. О себе могут напомнить давние проблемы.
Водолей. От новых путей трудно ждать стабильности. К тому же вам могут мешать бюрократические препоны и проблемы в отношениях с сотрудниками, не разделяющими ваших взглядов.
Рыбы. Нужно быть предельно честным с окружающими людьми. Даже если они с вами ведут себя не слишком искренне. Не растеряйте своих позиций в рабочей сфере.
Астролог Вальдемар Небоходцев
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