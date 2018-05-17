Трудный день у Раков, любовный роман у Львов: гороскоп на 17 мая

Восход Солнца: 04:40.

Заход Солнца: 20:12.

Солнце в Тельце.

Овен. В данный период могут возникнуть ситуации, которые потребуют вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы.

Телец. До середины месяца ваши энергия и смелость принесут финансовые результаты. В это время вы можете заключить важные деловые соглашения, совершить выгодные сделки.

Близнецы. На данный период планируйте дела, которые вам интересны. Перед тем как что-либо предпринять, следует обдумать свои действия и поговорить с людьми, которые могут дать дельный совет.

Рак. Звезды предсказывают вам трудный день, поэтому не следует поддаваться негативным эмоциям. Даже мелкая ссора может перерасти в скандал.

Лев. У вас может завязаться любовный роман, который многим напомнит о студенческом адюльтере. Вы во власти чувств, страсти и нежности.

Дева. Сейчас идет замечательное время для борьбы с вредными привычками (если они у вас есть). Старайтесь уделять здоровью больше внимания.

Весы. Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Купленый товар может оказаться со скрытым браком.

Скорпион. Можно отдохнуть в многолюдном месте, ведь это именно то, что им сегодня так надо. Вам пойдет на пользу сделать сегодня хоть какую-то мелочь, ведущую к своей мечте.

Стрелец. Двойственный, противоречивый день. Вы можете быть очаровательны, способны пофлиртовать, легко одержать победы и вместе с тем проявят себя достаточно жестко в важные жизненные моменты.

Козерог. Чтобы решить задачи, связанные с личной жизнью и работой, придется сконцентрироваться, проявить активность. О себе могут напомнить давние проблемы.

Водолей. От новых путей трудно ждать стабильности. К тому же вам могут мешать бюрократические препоны и проблемы в отношениях с сотрудниками, не разделяющими ваших взглядов.

Рыбы. Нужно быть предельно честным с окружающими людьми. Даже если они с вами ведут себя не слишком искренне. Не растеряйте своих позиций в рабочей сфере.

Астролог Вальдемар Небоходцев