Туристы успели выехать из Хэйхэ до завершения работы таможни

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области следит за ситуацией. Оперативная информация будет регулярно обновляться на сайте правительства региона, сайте и официальных аккаунтах министерства ВЭСТиП в социальных сетях.

Амурчанам и гостям области во избежание сложностей при прохождении пунктов пропуска перед выездом в Хэйхэ настоятельно рекомендуется уточнять текущую обстановку. Сделать это можно в отделе международных связей министерства ВЭСТиП по телефону: 8(4162)22-44-17; в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» по телефону 8(4162)59-57-64.