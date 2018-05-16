Туристы успели выехать из Хэйхэ до завершения работы таможни
По данным на 22:00 все российские граждане, в течение дня ожидавшие выезда из Хэйхэ, вернулись в Благовещенск. Вместе с тем, устранение причин технического сбоя оборудования на пунктах пропуска провинции Хэйлунцзян продолжается.
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области следит за ситуацией. Оперативная информация будет регулярно обновляться на сайте правительства региона, сайте и официальных аккаунтах министерства ВЭСТиП в социальных сетях.
Амурчанам и гостям области во избежание сложностей при прохождении пунктов пропуска перед выездом в Хэйхэ настоятельно рекомендуется уточнять текущую обстановку. Сделать это можно в отделе международных связей министерства ВЭСТиП по телефону: 8(4162)22-44-17; в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» по телефону 8(4162)59-57-64.
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