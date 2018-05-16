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16 мая 2018, 22:36 3

Туристы успели выехать из Хэйхэ до завершения работы таможни

По данным на 22:00 все российские граждане, в течение дня ожидавшие выезда из Хэйхэ, вернулись в Благовещенск. Вместе с тем, устранение причин технического сбоя оборудования на пунктах пропуска провинции Хэйлунцзян продолжается.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области следит за ситуацией. Оперативная информация будет регулярно обновляться на сайте правительства региона, сайте и официальных аккаунтах министерства ВЭСТиП в социальных сетях.

Амурчанам и гостям области во избежание сложностей при прохождении пунктов пропуска перед выездом в Хэйхэ настоятельно рекомендуется уточнять текущую обстановку. Сделать это можно в отделе международных связей министерства ВЭСТиП по телефону: 8(4162)22-44-17; в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» по телефону 8(4162)59-57-64.

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#Китай #таможня

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Туристы не могут выехать из Хэйхэ из-за технического сбоя на таможне
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На таможне Благовещенска и Хэйхэ изменилось время работы
Комментарии
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  • yakorkov

    yakorkov
    1 час назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

  • MalySheff

    MalySheff
    24 минуты назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я таскал баулы через Амур!

    ...Завтра экспо начинается. Интересно, как китайцы - без задержек пройдут?

  • MalySheff

    MalySheff
    24 минуты назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я таскал баулы через Амур!

    ...Завтра экспо начинается. Интересно, как китайцы - без задержек пройдут?

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