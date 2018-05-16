Амурстат: цены на бензин в Приамурье не повышались с января этого года

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По данным Амурстата, в апреле индекс потребительских цен по Амурской области на бензин составил 100,0 %. То есть стоимость автомобильного топлива за месяц не повышалась. Такая же картина наблюдалась в феврале и марте. Рост цен был зафиксирован только в январе – тогда повышение составило более одного процента.

При этом традиционно наблюдается разница в потребительских ценах в разных городах Амурской области. Так, в апреле разница в ценах на бензин марки АИ-92 составила 1,20 рубля (3,0 %), марки АИ-95 – 1,38 рубля (3,3 %), марки АИ-98 – 0,35 рубля (0,8 %), дизельное топливо – 1,10 рубля (2,5 %).

Январь Февраль Март Апрель Потребительские цены на бензин автомобильный (руб.) Марка АИ-92 Благовещенск 39,96 39,96 39,96 39,96 Свободный 39,90 39,90 39,90 39,90 Зея 40,80 40,80 40,80 40,85 Тында 41,10 41,10 41,10 41,10 Марка АИ-95 Благовещенск 42,22 42,22 42,22 42,22 Свободный 42,30 42,30 42,30 42,30 Зея 43,10 43,10 43,10 43,10 Тында 43,60 43,60 43,60 43,60 Марка АИ-98 Благовещенск 44,65 44,65 44,65 44,65 Свободный 45,00 45,00 45,00 45,00 Дизельное топливо в том числе: Благовещенск 44,19 44,10 44,10 44,10 Свободный 43,90 43,90 43,90 43,90 Зея 44,80 44,80 44,80 44,80 Тында 45,00 45,00 45,00 45,00

На 16 мая в Благовещенске установились следующие цены на бензин:

ДНК

АИ-98 – 44,50 рубля

АИ-92 – 39,90 рубля

АИ-95 – 42,50 рубля

АИ-80 –37 рублей

Дизельное топливо – 45 рублей

ННК

АИ-98 – 45 рублей

АИ-92 – 40,10 рубля

АИ-95 – 42,60 рубля (Green Eco Neo)

АИ-80 –37 рублей

Дизельное топливо – 44 рубля и 45 рублей (Green Eco Neo)

АЗС «Машина»

АИ-98 – 44,50 рубля

АИ-92 – 40,90 рубля

АИ-95 – 42,50 рубля

АИ-80 –36,50 рубля

Дизельное топливо – 46 рублей

ВНК

АИ-98 – 43,50 рубля

АИ-92 – 39,50 рубля

АИ-95 – 41,50 рубля

Дизельное топливо – 43 рубля

Роснефть

АИ-92 – 40,10 рубля

АИ-95 – 42,60 рубля

Дизельное топливо – 44,30 рубля

«Амуртранснефть»

АИ-92 – 39,90 рубля

АИ-95 – 41,90 рубля

АИ-80 – 37 рублей

Дизельное топливо – 44 рубля