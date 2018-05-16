Амурстат: цены на бензин в Приамурье не повышались с января этого года
По данным Амурстата, в апреле индекс потребительских цен по Амурской области на бензин составил 100,0 %. То есть стоимость автомобильного топлива за месяц не повышалась. Такая же картина наблюдалась в феврале и марте. Рост цен был зафиксирован только в январе – тогда повышение составило более одного процента.
При этом традиционно наблюдается разница в потребительских ценах в разных городах Амурской области. Так, в апреле разница в ценах на бензин марки АИ-92 составила 1,20 рубля (3,0 %), марки АИ-95 – 1,38 рубля (3,3 %), марки АИ-98 – 0,35 рубля (0,8 %), дизельное топливо – 1,10 рубля (2,5 %).
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Потребительские цены на бензин автомобильный (руб.)
|
Марка АИ-92
|
Благовещенск
|
39,96
|
39,96
|
39,96
|
39,96
|
Свободный
|
39,90
|
39,90
|
39,90
|
39,90
|
Зея
|
40,80
|
40,80
|
40,80
|
40,85
|
Тында
|
41,10
|
41,10
|
41,10
|
41,10
|
Марка АИ-95
|
Благовещенск
|
42,22
|
42,22
|
42,22
|
42,22
|
Свободный
|
42,30
|
42,30
|
42,30
|
42,30
|
Зея
|
43,10
|
43,10
|
43,10
|
43,10
|
Тында
|
43,60
|
43,60
|
43,60
|
43,60
|
Марка АИ-98
|
Благовещенск
|
44,65
|
44,65
|
44,65
|
44,65
|
Свободный
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
Дизельное топливо
|
в том числе:
|
Благовещенск
|
44,19
|
44,10
|
44,10
|
44,10
|
Свободный
|
43,90
|
43,90
|
43,90
|
43,90
|
Зея
|
44,80
|
44,80
|
44,80
|
44,80
|
Тында
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
45,00
На 16 мая в Благовещенске установились следующие цены на бензин:
ДНК
АИ-98 – 44,50 рубля
АИ-92 – 39,90 рубля
АИ-95 – 42,50 рубля
АИ-80 –37 рублей
Дизельное топливо – 45 рублей
ННК
АИ-98 – 45 рублей
АИ-92 – 40,10 рубля
АИ-95 – 42,60 рубля (Green Eco Neo)
АИ-80 –37 рублей
Дизельное топливо – 44 рубля и 45 рублей (Green Eco Neo)
АЗС «Машина»
АИ-98 – 44,50 рубля
АИ-92 – 40,90 рубля
АИ-95 – 42,50 рубля
АИ-80 –36,50 рубля
Дизельное топливо – 46 рублей
ВНК
АИ-98 – 43,50 рубля
АИ-92 – 39,50 рубля
АИ-95 – 41,50 рубля
Дизельное топливо – 43 рубля
Роснефть
АИ-92 – 40,10 рубля
АИ-95 – 42,60 рубля
Дизельное топливо – 44,30 рубля
«Амуртранснефть»
АИ-92 – 39,90 рубля
АИ-95 – 41,90 рубля
АИ-80 – 37 рублей
Дизельное топливо – 44 рубля
Просмотров всего: 102