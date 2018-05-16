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сегодня, 20:30 2

Амурстат: цены на бензин в Приамурье не повышались с января этого года

Амурстат: цены на бензин в Приамурье не повышались с января этого года
Фото: Аиф

По данным Амурстата, в апреле индекс потребительских цен по Амурской области на бензин составил 100,0 %. То есть стоимость автомобильного топлива за месяц не повышалась. Такая же картина наблюдалась в феврале и марте. Рост цен был зафиксирован только в январе – тогда повышение составило более одного процента.

При этом традиционно наблюдается разница в потребительских ценах в разных городах Амурской области. Так, в апреле разница в ценах на бензин марки АИ-92 составила 1,20 рубля (3,0 %), марки АИ-95 – 1,38 рубля (3,3 %), марки АИ-98 – 0,35 рубля (0,8 %), дизельное топливо – 1,10 рубля (2,5 %).

Январь

Февраль

Март

Апрель

Потребительские цены на бензин автомобильный (руб.)

Марка АИ-92

Благовещенск

39,96

39,96

39,96

39,96

Свободный

39,90

39,90

39,90

39,90

Зея

40,80

40,80

40,80

40,85

Тында

41,10

41,10

41,10

41,10

Марка АИ-95

Благовещенск

42,22

42,22

42,22

42,22

Свободный

42,30

42,30

42,30

42,30

Зея

43,10

43,10

43,10

43,10

Тында

43,60

43,60

43,60

43,60

Марка АИ-98

Благовещенск

44,65

44,65

44,65

44,65

Свободный

45,00

45,00

45,00

45,00

Дизельное топливо

в том числе:

Благовещенск

44,19

44,10

44,10

44,10

Свободный

43,90

43,90

43,90

43,90

Зея

44,80

44,80

44,80

44,80

Тында

45,00

45,00

45,00

45,00

На 16 мая в Благовещенске установились следующие цены на бензин:

ДНК

АИ-98 – 44,50 рубля

АИ-92 – 39,90 рубля

АИ-95 – 42,50 рубля

АИ-80 –37 рублей

Дизельное топливо – 45 рублей

ННК

АИ-98 – 45 рублей

АИ-92 – 40,10 рубля

АИ-95 – 42,60 рубля (Green Eco Neo)

АИ-80 –37 рублей

Дизельное топливо – 44 рубля и 45 рублей (Green Eco Neo)

АЗС «Машина»

АИ-98 – 44,50 рубля

АИ-92 – 40,90 рубля

АИ-95 – 42,50 рубля

АИ-80 –36,50 рубля

Дизельное топливо – 46 рублей

ВНК

АИ-98 – 43,50 рубля

АИ-92 – 39,50 рубля

АИ-95 – 41,50 рубля

Дизельное топливо – 43 рубля

Роснефть

АИ-92 – 40,10 рубля

АИ-95 – 42,60 рубля

Дизельное топливо – 44,30 рубля

«Амуртранснефть»

АИ-92 – 39,90 рубля

АИ-95 – 41,90 рубля

АИ-80 – 37 рублей

Дизельное топливо – 44 рубля

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    20 минут назад

    отчитались-значит скоро поднимут

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    13 минут назад

    Так ДТ должно было подешеветь.

    Себестоимость летнего ниже чем зимнегоДТ+цены на нефть прут вверх.

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