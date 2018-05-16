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Участников «Суворовского натиска» и их боевые машины испытали водой

Участников «Суворовского натиска» и их боевые машины испытали водой

Озеро в районе села Марково 16 мая стало местом испытаний для участников «Суворовского натиска». Эти военные соревнования наряду с «Танковым биатлоном» проходят под Благовещенском. За победу боролись шесть экипажей боевых машин пехоты из разных военных округов и училищ России.

Погружение – сложный этап водной эстафеты. 14-тонный БМП-2 наполовину уходит под воду в озеро. Его глубина около двух метров. Через озеро многотонная машина передвигается со скоростью 7 километров в час, по суше набирает около восьмидесяти.

Перед стартом три человека проводят проверку БМП. Если есть огрехи, транспорт снимают с соревнований и дают команду следующим машинам. Всего у взвода их три, четвертая в запасе. Задача экипажа – устранить недочеты за время прохождения трассы. На один проезд уходит около 20 минут.

Гонку открыл экипаж Центрального военного округа. Участники приехали в Приамурье из Оренбургской области. Тренировались всего 2 недели, сегодня был их третий заезд на воду.

«Волнение есть, конечно, но волнение от того, что чувствуем в соревнованиях, а не от самой преграды. В самой водной преграде была змейка, препятствие. Пропустил один буек где-то или два, точно не скажу, но сам заметил, что я пропустил», – сказал водитель-механик экипажа из Центрального военного округа Анатолий Якманов.

На озере всего четыре буйка. Они установлены на расстоянии пяти метров друг от друга. За пропуск буйка и другие ошибки взводу начисляют штрафное время.

Больше всего на гонке не повезло экипажу Московского военного училища. Первая БМП не прошла проверку, а на второй при погружении в озеро не открылся щиток. Из-за этого машина встала.

Участникам пришлось вручную открывать щит, после чего боевая машина продолжила движение. Почти каждый экипаж совершал ошибки, лишь два округа прошли трассу без штрафных минут. Но в целом о результатах говорить пока рано, считают судьи.

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#военные

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