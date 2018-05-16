В Благовещенске 19 мая стартует первый этап телемарафона «Крылья»

Первый этап телемарафона «Крылья» состоится в субботу, 19 мая. В дни международной выставки «АмурЭкспоФорум» на площади ОКЦ пройдет благотворительный концерт в помощь больным детям.

Артисты ОКЦ уже репетируют, чтобы 19 мая выступить на благотворительном концерте. К нему готовятся все 32 коллектива: вокальные, танцевальные, цирковые. Чтобы помочь собрать деньги для больных детей, на сцену выйдут больше двухсот человек.

«Мы стараемся помогать аудитории детской. Когда сказали, что будет благотворительный марафон, все коллективы сказали – мы за, мы выступим, мы поддержим. Поэтому приходите все на территорию Общественно-культурного центра», – сказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Ежегодно марафон «Крылья» поддерживает и Амурская областная филармония. В этом году в благотворительном концерте примут участие заслуженные артисты Приамурья, танцоры шоу балета «Максимум».

«В концерте принимают участие детские коллективы, дети разного абсолютно возраста. И понимая, что их творчество помогает собирать деньги, помогает сделать очень доброе и хорошее дело, для этого мы снова и снова принимает участие в этом проекте», – поделилась директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Благотворительный концерт пройдет в дни работы выставки-ярмарки «АмурЭкспоФорум» 19 мая и станет первым этапом марафона «Крылья». Мероприятие начнется в два часа дня на уличной сцене ОКЦ. Собирать пожертвования будут волонтеры телекомпании «Альфа-канал».

«На территории ОКЦ будут ходить два волонтера с ящиком для сбора денег. Также будет организована точка напротив сцены. Там тоже с ящиком для сбора денег будут ходить волонтеры. Они будут в наших футболках, с логотипом "Альфа-канал". Поэтому, если вы увидите, что кто-то по городу ходит с логотипом "Крыльев" и собирает деньги, это не мы – наши волонтеры будут работать только на территории ОКЦ», – рассказала промоменеджер ТК «ТНТ-Благовещенск» Татьяна Водопьянова.

В этом году телемарафон «Крылья» – юбилейный по счету. В пятый раз он соберет деньги больным детям. Средства пойдут на то, чтобы оплатить кинезиотерапию 30 малышам с диагнозом ДЦП, а также оказать адресную помощь, как это было в прошлом году с Арсением Реснянским. Второй этап марафона состоится 3 июня.

Пожертвовать средства для героев марафона «Крылья» можно, не только опустив деньги в ящик, но и перечислив их, используя реквизиты на сайте амурского отделения «Российского детского фонда» или через смс.

На главной странице сайта нужно выбрать раздел «Начать помогать» и там указать свои фамилию, имя, отчество, сумму для перечисления и выбрать способ оплаты.

Чтобы перевести деньги с помощью смс, нужно отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом АМУР (или AMUR) и через пробел цифрами указать сумму пожертвования – минимум 10 рублей, максимум – 15 тысяч. Деньги спишутся со счета телефона, при этом на счете должно остаться не менее 50 рублей. Услуга доступна абонентам МТС, «Билайн», «Мегафон», ТЕЛЕ2. Сбор пожертвований открыт всегда.