Почти 2 миллиарда направят на меры поддержки получателей дальневосточных гектаров

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На реализацию мер господдержки, которыми могут воспользоваться получатели дальневосточных гектаров, планируется направить до 1,96 миллиарда рублей. Такие бюджетные ассигнования предусмотрели органы исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального округа на 2018 год.

«В настоящее время органы региональной власти субъектов Дальневосточного федерального округа объявили сбор заявок на участие в конкурсе по предоставлению мер государственной поддержки, после чего планируется распределение бюджетных средств. Рекомендуем обладателям дальневосточных гектаров, кто еще не обратился за мерой поддержки, подготовить соответствующие документы – средства можно будет получить уже в этом году, – подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

В общей сложности для участников программы «Дальневосточный гектар» действуют более 35 мер господдержки – информация систематизирована и представлена на сайте Агентства».

За все время реализации программы мерами поддержки на сумму около 257 миллионов рублей воспользовались 1 569 граждан. Наиболее востребованы меры поддержки, предоставляемые по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Среди участников программы «Дальневосточный гектар» пользуются спросом гранты на поддержку создания крестьянских (фермерских) хозяйств, гранты «Начинающий фермер», гранты на развитие семейной животноводческой фермы, субсидии на содержание коров молочных и мясных пород, гранты начинающим предпринимателям, а также единовременная финансовая помощь безработным гражданам при их регистрации в качестве ЮЛ, ИП, КФХ.

Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае – 123,6 миллиона рублей. Более 40,4 миллиона рублей выплачено участникам программы в Якутии, более 28,8 миллиона – получателям гектаров в Сахалинской области. В Магаданской области поддержка оказана на 27,3 миллиона, а в Амурской области – на 21,3 миллиона рублей, сообщает Минвостокразвития.