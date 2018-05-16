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16мая
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сегодня, 19:32 0

Писатели из Владивостока, Москвы и Китая приехали в Благовещенск на форум

Писатели из Владивостока, Москвы и Китая приехали в Благовещенск на форум

В Благовещенск приехали писатели из Москвы, Владивостока и Китая. Они стали участниками международного писательско-издательского форума «Столичные издания – 21 век». Его проводят в столице Приамурья четвёртый год подряд.

Форум собрал в областном центре более шестисот участников. За неделю пройдеттри десятка мероприятий. В их числе презентации книг, круглые столы, поэтические и краеведческие встречи для взрослых и детей.

«Главная составляющая моей жизни, кроме того, что я пишу детские повести и рассказы – встречи с детьми. Встреча с детьми Дальнего востока – это то, о чём можно мечтать. Поэтому, когда я получил приглашение приехать к вам, я бросил все свои дела, все свои заботы», – поделился писатель Геннадий Киселёв.

«Очень много интересных встреч с целевыми группами: дети, молодёжь, и те, кто делают первые шаги в писательстве. В целом весь форум направлен на популяризацию книги, чтения – семейного, детского, молодёжного», – отметила начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

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#жизнь #культура

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