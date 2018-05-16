Актеры Московского театра юного показали благовещенцам первый спектакль

О гастролях рассказали журналистам на пресс-конференции в театре. Благовещенские зрители увидят притчу о любви «Счастливый принц» по произведению Оскара Уайлда, историю путешествия «Пингвины» и почти детектив «Вариации тайны». Это премьера, в которой играют заслуженный артист России Игорь Гордин и народный артист России Валерий Баринов.

Репертуар подбирали, исходя из технических возможностей местной сцены, так как декорации к спектаклям сложные. Их автор – знаменитый театральный художник Сергей Бархин – обладатель высших театральных премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Триумф». А сам московский ТЮЗ – рекордсмен России по номинациям на высшую театральную премию «Золотая маска» – у театра их более 70. Гастроли продлятся до 21 мая.

«Мне кажется, что не посмотреть спектакли Камы Гинкаса, если была такая возможность, это равносильно тому, что жить во времена Станиславского и Мейерхольда, и не смотреть их спектакли. Потому что и Генриэтта Яновская, и Кама Гинкас – еще при жизни вошли во все театральные энциклопедии, не только российские, но и мировые», – сказала директор Московского театра юного зрителя Ирина Слюсарева.