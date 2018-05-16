Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:53 0

Благовещенцев приглашают поучаствовать в «Азимуте-2018»

Благовещенцев приглашают поучаствовать в «Азимуте-2018»
Фото: www.depms.ru

В Благовещенске стартовал приём заявок на участие в ежегодном спортивно-массовом мероприятии День здоровья «Азимут-2018». Оно пройдет 19 мая на территории МУ СОК «Юность». Участникам предстоит посостязаться в ориентирование на местности, ограниченной территорией спорткомплекса и Первомайского парка.

С 09:00 до 11:30 пройдет регистрация участников; с 11:30 до 11:45 – распределение участников по стартовым карманам; с 11:45 до 12:00 состоится тожественное открытие мероприятия; с 12:00 до 13:30 – забеги по группам; с 13:30 до 14:00 – церемония закрытия и награждения победителей.

Заявки на участие в мероприятии «Азимут-2018» принимаются с 16 по 18 мая с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Ленина, 97 (конференц-зал управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска).

Подать заявку можно будет и перед стартом 19 мая на месте проведения мероприятия с 09:00 до 11:30. Поучаствовать в городском Дне здоровья сможет любой желающий. Телефон для справок: 377-200, 99-17-65, 99–17–66, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Просмотров всего: 41

#спорт

распечатать


Спорт 1

В Благовещенске состоялся боксерский турнир в честь Георгия Победоносца
Спорт 4

Игра не получилась: на ЧМ по хоккею сборная России проиграла шведам
Общество 8

Во второй день «Танкового биатлона» в Благовещенске танки преодолевали брод
Спорт

Победители амурского чемпионата по дворовому футболу поедут на ЧМ–2018
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь