Благовещенцев приглашают поучаствовать в «Азимуте-2018»

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В Благовещенске стартовал приём заявок на участие в ежегодном спортивно-массовом мероприятии День здоровья «Азимут-2018». Оно пройдет 19 мая на территории МУ СОК «Юность». Участникам предстоит посостязаться в ориентирование на местности, ограниченной территорией спорткомплекса и Первомайского парка.

С 09:00 до 11:30 пройдет регистрация участников; с 11:30 до 11:45 – распределение участников по стартовым карманам; с 11:45 до 12:00 состоится тожественное открытие мероприятия; с 12:00 до 13:30 – забеги по группам; с 13:30 до 14:00 – церемония закрытия и награждения победителей.

Заявки на участие в мероприятии «Азимут-2018» принимаются с 16 по 18 мая с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Ленина, 97 (конференц-зал управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска).

Подать заявку можно будет и перед стартом 19 мая на месте проведения мероприятия с 09:00 до 11:30. Поучаствовать в городском Дне здоровья сможет любой желающий. Телефон для справок: 377-200, 99-17-65, 99–17–66, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.