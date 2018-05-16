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Игрушечная коляска в микрорайоне Благовещенска собрала вокруг себя спецслужбы

Игрушечная коляска в микрорайоне Благовещенска собрала вокруг себя спецслужбы

Вечером 16 мая спецслужбы выехали по вызову горожан в микрорайон Благовещенска. Люди сообщили о подозрительном предмете – на газоне рядом с проезжей частью кто-то оставил игрушечную коляску, в которой лежал пакет. Коляска находилась по улице Студенческой в районе пересечения с Институтской.

О том, что возле коляски собрались спецслужбы, в редакцию Амур.инфо сообщила местная жительница. «Полиция в бронежилетах, собака и розовая детская коляска. Движение перекрыла патрульная машина, обследовали что-то», – рассказала горожанка.

В полиции подтвердили, что на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. «Поступило сообщение о подозрительном предмете, спецслужбы выехали на место, служебная собака обнюхала коляску и пакет, оказалось, что это мусор», – прокомментировали в городском отделе полиции.

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