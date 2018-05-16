Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:03 1

На пункте пропуска Хэйхэ возобновилось оформление пассажиров

На пункте пропуска Хэйхэ возобновилось оформление пассажиров

Российские граждане, которые в течение дня 16 мая не могли выехать из Хэйхэ, постепенно возвращаются в Благовещенск. Оформление на пункте пропуска проходит в «ручном режиме», что объективно занимает более продолжительное время.

К 16:00 из Хэйхэ в Благовещенск вернулись более 30 человек. Еще около 80 ожидают очереди.

В настоящее время продолжается устранение причин, которые привели к сбою оборудования на пунктах пропуска провинции Хэйлунцзян. При этом, все службы КНР принимают меры для максимально быстрого оформления и отправку граждан, выезжающих из КНР.

Кроме того, с 15 мая по 15 июня пункты пропуска синхронизировали время работы, что позволило удлинить время пассажирских перевозок до 22:00 (по амурскому времени). С учетом этого, ожидается, что до конца дня 16 мая из Хэйхэ смогут вернуться все российские граждане.

Всем туристам, планирующим выезд в Хэйхэ в ближайшие дни, настоятельно рекомендуется заранее уточнять информацию в справочной службе пассажирского порта «АмурАССО».

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства продолжает следить за ситуацией. Дополнительную информацию можно получить в отделе международных связей по телефону: 8 (4162)22-44-17, сообщает министерство ВЭСТиП.

Просмотров всего: 255

#происшествия

распечатать


Происшествия

Игрушечная коляска в микрорайоне Благовещенска собрала вокруг себя спецслужбы
Происшествия 2

Фигуранты дела строительной компании «Городок» останутся под домашним арестом
Происшествия

В Райчихинске наказали коммунальщика, по вине которого 21 многоэтажка осталась без воды
Происшествия

Амурчанин решил приобрести грузовой контейнер и лишился денег
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Кирил

    Кирил
    3 минуты назад

    Проблемы у них начались есчо в понедельник. Техники бегали по стойкам выезда и пытались что то ченить.

    Не получалось. Сделали вид что обед и все ушли.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь