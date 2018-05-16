На пункте пропуска Хэйхэ возобновилось оформление пассажиров

К 16:00 из Хэйхэ в Благовещенск вернулись более 30 человек. Еще около 80 ожидают очереди.

В настоящее время продолжается устранение причин, которые привели к сбою оборудования на пунктах пропуска провинции Хэйлунцзян. При этом, все службы КНР принимают меры для максимально быстрого оформления и отправку граждан, выезжающих из КНР.

Кроме того, с 15 мая по 15 июня пункты пропуска синхронизировали время работы, что позволило удлинить время пассажирских перевозок до 22:00 (по амурскому времени). С учетом этого, ожидается, что до конца дня 16 мая из Хэйхэ смогут вернуться все российские граждане.

Всем туристам, планирующим выезд в Хэйхэ в ближайшие дни, настоятельно рекомендуется заранее уточнять информацию в справочной службе пассажирского порта «АмурАССО».

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства продолжает следить за ситуацией. Дополнительную информацию можно получить в отделе международных связей по телефону: 8 (4162)22-44-17, сообщает министерство ВЭСТиП.