Фигуранты дела строительной компании «Городок» останутся под домашним арестом

Руководство обанкротившейся компании «Городок» – Анатолий Попов, Александр Сакания, Галихан Оспанов, Виктор Лабушев – останутся под домашним арестом еще на полгода. Первое судебное заседание по их делу состоится 30 мая.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», расследование дела строительной компании «Городок» было завершено, материалы передали в суд. Директора предприятия и троих учредителей обвиняют в невыплате зарплаты и растрате вверенного имущества на общую сумму более 400 миллионов рублей. Потерпевшими по делу признаны 362 человека.

В связи с началом судебного процесса на обсуждение сторон был поставлен вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемых. Поскольку обстоятельства, послужившие ранее основанием для помещения директора и учредителей под домашний арест, не изменились, прокурор посчитал необходимым сохранить прежнюю меру пресечения. Обвиняемые и их защитники настаивали на изменении меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Суд решил, что более мягкие меры пресечения не обеспечат надлежащее судопроизводство по делу, поэтому не усмотрел оснований для изменения меры пресечения в отношении Попова, Сакания, Лабушева и Оспанова.

В итоге мера пресечение в виде домашнего ареста была продлена на шесть месяцев – до 4 ноября 2018 года.