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сегодня, 17:30 1

В Приамурье вылупились первые птенцы краснокнижных аистов

В Приамурье вылупились первые птенцы краснокнижных аистов
Фото: natur-israel.livejournal.com

Амурские охотоведы заметили первых вылупившихся птенцов краснокнижных аистов. В целом большинство пернатых уже отложили яйца, которые им предстоит высиживать около трех недель.

В Амурской области в разгаре учет краснокнижных аистов — черного и дальневосточного. Работа идет в южных и центральных районах области, а также на территориях заказников, — то есть в тех местностях, где гнездится основная часть популяции. Итоги специалисты подведут в июне, однако уже сейчас управление по охране животного мира и ООПТ с уверенностью заявляет, что редких птиц меньше не стало.

«Численность аиста сохранилась с тенденцией дальнейшего роста, Большая часть опор, установленных для птиц, занята. Аисты всегда возвращаются именно в родное гнездо, хотя позже, если возникнет такая необходимость, могут его перестроить или перенести — не слишком далеко от старого. И если пара по какой-то причине задерживается, ее "квартиру" не займет никто», — рассказал замначальника управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.

Большинство аистов отложили яйца, которые им предстоит высиживать около трех недель. А в некоторых гнездах охотоведы уже заметили первых птенцов. Время появления малышей в аистиных семьях зависит от того, когда пара прилетела в Приамурье. Те птицы, которые добрались раньше, давно закончили «весенние ремонты» и спели не только отложить яйца, но и дождаться птенцов.

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#животные #жизнь #природа

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  • Казак

    Казак
    38 минут назад

    Наблюдаем в онлайне

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