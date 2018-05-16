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В августе в Бурейском природном парке откроется экотропа

В августе в Бурейском природном парке откроется экотропа

В Бурейском природном парке заканчивается строительство экотропы. Открыть ее для туристов планируется в августе. Школьники и семьи с детьми смогут погулять среди дикой природы, полюбоваться живописными видами Нижне-Бурейского моря, а также понаблюдать, как ужинают местные копытные.

Уже готовы беседки, которые будут установлены на смотровых площадках, откуда открывается вид на Бурейское водохранилище. Однако работы сотрудникам Дирекции по охране и использованию животного мира предстоит еще много.

Тропа рассчитана на школьников и семьи с детьми, поэтому особой физической подготовки прогулка по ней не потребует. К тому же по ходу маршрута можно будет делать перерывы. Помимо скамеек, вдоль тропы расположатся две смотровые площадки с живописными видами на Нижне-Бурейское море. А по вечерам можно будет полюбоваться со смотровой вышки на ужин местных копытных — косуль, изюбрей и кабанов, которые приходят на подкормочную площадку.

«Сама дорожка, протяженностью около четырех километров, практически готова. Чуть позже в труднодоступных местах будут уложены деревянные помосты, а через ключ перекинется пешеходный мостик. Вдоль всей тропы мы установим скамейки для отдыха, а заканчиваться маршрут будет на специально оборудованной для долгого привала площадке. Для желающих провести ночь среди практически нетронутой природы, обустроим удобное место для установки палаток. Недалеко расположится большая беседка и костровище — ведь вечером так приятно пообщаться, сидя у открытого огня», — рассказал начальник по АХР Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Евгений Нестеренко.

Попутно туристы смогут узнать что-то новое об истории Бурейского района, природного парка, а также местной флоре и фауне. На тропе планируется установить информационные баннеры с интересными фактами.

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#животные #отдых #природа

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