Прокуратура подтвердила информацию Амур.инфо о 21 доме, оставшемся без холодной воды

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Прокуратура проверила информацию Амур.инфо о том, что в Райчихинске 21 многоквартирный дом остался без холодной воды. Проверка установила, что около 760 человек более 24 часов были вынуждены жить без горячего водоснабжения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 22 марта 2018 года в Райчихинске произошла авария на коллекторе холодного водоснабжения. Порыв обнаружили в 9:30 на перекрестке улиц Калинина – Музыкальной. От холодного водоснабжения отключили 21 дом. В течение дня ликвидировать аварию не удалось.

В ходе проверки прокуратура установила, что 22 марта в 09 часов 30 минут по причине порыва на сетях холодного водоснабжения от подачи холодного водоснабжения отключили дома по улице Победы, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37, улице Зарубова, 9, улице Мухина 12, 14, улице Калинина, 1, 4. Всего в них проживает 760 человек . По состоянию на 10 часов 23 марта авария не была устранена – водоснабжение отсутствовало более 24 часов.

Согласно СНиП расчетное время устранения аварии на централизованных системах водоснабжения второй категории (к которой относится Райчихинск) составляет не более 15 часов.

В связи с выявленными фактами нарушений законодательства, прокурор Райчихинска внес директору ООО «АУК» представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, водоснабжение было восстановлено 23 марта в 17:00.

После, 26 марта прокурор Райчихинска возбудил административное дело в отношении главного инженера ООО «АУК» – «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Для рассмотрения по существу направлено в областную жилищную инспекцию.

Требования прокурора удовлетворены и постановлением жилинспекции виновному лицу назначено наказание в виде штрафа – 500 рублей. 4 мая постановление о назначении наказания вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.