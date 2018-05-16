На «Амурской осени» Дмитрий Харатьян споет о Приамурье

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В рамках фестиваля в областной филармонии пройдет отдельный концерт, на котором артисты будут петь песни амурских авторов. К примеру, Дмитрий Харатьян споет об Амурской области. По словам Ольги Смирновой, это будет необычный проект.

«С 15 по 23 сентября пройдет 16-й фестиваль "Амурская осень", он пройдет в год 160-летия области. Мы обыгрываем эту символику, и он будет посвящен 160-летию Амурской области. Будет 10 конкурсных спектаклей, 12 конкурсных фильмов, 24 конкурсных коротких фильма. Мы сохраним формат "Персоны дня", когда в шатре вечером мы встречались и общались с главной персоной дня. В год 160-летия мы доедем до всех муниципальных образований, по Амурской области пройдет 28 концертов», – рассказала Ольга Смирнова.

На фестиваль в 2018 году приедет и главный ревизор страны – Елена Летучая. Известная телеведущая, уроженка Амурской области, сыграет в одном из конкурсных антрепризных спектаклей.

Также руководитель филармонии рассказала, что помимо «Амурской осени» в 2018 году пройдут еще два знаковых фестиваля. В июне состоится Российско-Китайская ярмарка культуры и искусств, в рамках которого в Благовещенске на площади Ленина пройдет большой фестиваль воздушных змеев. На него приедут участники с юга Китая, самый большой змей будет 20 метров в длину.

С 26 по 30 июня в Приамурье приедет легендарный академический ансамбль «Березка», которому в 2018 году исполняется 70 лет. Коллектив станет главным гостем на церемонии открытия ярмарки в ОКЦ 27 июня. Билеты будут стоить 300 рублей, продажи откроются с 1 июня. 29 июня ансамбль «Березка» даст концерт на большой сцене на площади Ленина.

В октябре-ноябре в Приамурье пройдет еще одно знаковое мероприятие – фестиваль классической музыки.