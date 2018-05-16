Благовещенец пожаловался на затор, возникший на Мухина из-за поезда

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Альберт. Мужчина пожаловался на транспортный затор, который возник в городе из-за ехавшего поезда.

В пробку горожанин попал 16 мая, когда ехал на автомобиле по улице Мухина из центра в микрорайон. Это произошло около 12:00. Машины стояли в заторе 10-15 минут. Горожанин отметил, что возникают неудобства для водителей, когда составы идут через железнодорожные переезды на улицах Мухина и Калинина в час пик.

В пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области, куда обратилось ИА «Амур.инфо», напомнили, что с 2017 года определено, что поезда не ходят через Калинина и Мухина в утренние часы пик – с 07:00 до 08:30. В другое время составы имеют право проезжать по этим переездам.