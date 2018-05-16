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сегодня, 16:07 2

Благовещенец пожаловался на затор, возникший на Мухина из-за поезда

Благовещенец пожаловался на затор, возникший на Мухина из-за поезда

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Альберт. Мужчина пожаловался на транспортный затор, который возник в городе из-за ехавшего поезда.

В пробку горожанин попал 16 мая, когда ехал на автомобиле по улице Мухина из центра в микрорайон. Это произошло около 12:00. Машины стояли в заторе 10-15 минут. Горожанин отметил, что возникают неудобства для водителей, когда составы идут через железнодорожные переезды на улицах Мухина и Калинина в час пик.

В пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области, куда обратилось ИА «Амур.инфо», напомнили, что с 2017 года определено, что поезда не ходят через Калинина и Мухина в утренние часы пик – с 07:00 до 08:30. В другое время составы имеют право проезжать по этим переездам.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    43 минуты назад

    Машины стояли 10-15 минут! Какой ужас! Как жить-то!)))) Альберт жжёт.

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    25 минут назад

    Скоро будут жаловаться на то, что на светофорах стоят по 30 секунд)))

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