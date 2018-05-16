Амурчанин решил приобрести грузовой контейнер и лишился денег

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Житель Амурской области увидел на сайте объявлений информацию о продаже грузовых морских контейнеров и решил их приобрести. По телефону его попросили внести предоплату 20 тысяч рублей, а потом еще 15 тысяч. Мужчина перевел деньги, а продавец перестал выходить на связь.

Потерпевший 1985 года рождения обратился в полицию, заявив, что он стал жертвой мошенников. По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Амурская полиция сообщает, что оплата товара вперед – обычная практика интернет-магазинов, которую с успехом применяют работающие на сайтах бесплатных объявлений мошенники. Их задача – заставить заплатить за несуществующий товар.

Жертвам мошенников следует незамедлительно обратиться в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам: 02, 102 (с мобильного), 8 (4162) 59-40-59 (телефон доверия).