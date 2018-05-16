В дома благовещенцев 16 мая вечером начнет возвращаться горячая вода

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В первый день, 14 мая, бригады цеха тепловых сетей производили необходимые отключения распределительных сетей по всему городу. В следующие два дня энергетики провели опрессовку магистральных тепловых сетей. Все магистральные тепловые сети успешно прошли испытания.

16 мая в 17:00 энергетики Благовещенской ТЭЦ начнут заполнение тепломагистралей. Затем один за другим подключат все районы города к водоснабжению. Горячая вода полностью вернется в дома к 21:00. Исключение составят районы города, подключенные к внутриквартальным сетям на балансе АКС, на которых обнаружили порывы, пояснили в пресс-службе ТЭЦ.

В АКС, тем временем, добавили, что пока точное число порывов неизвестно. Эту цифру, а также адреса, где эти порывы обнаружены, назовут позже.

17 мая горожан ждут следующие отключения – в соответствии с летним графиком. С 17 по 25 мая горячей воды не будет во 2-м и 3-м микрорайонах, районах КПП и ЦЭС. Полный график отключений размещен по ссылке.