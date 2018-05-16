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сегодня, 15:20 4

Туристы не могут выехать из Хэйхэ из-за технического сбоя на таможне

Туристы не могут выехать из Хэйхэ из-за технического сбоя на таможне

Благовещенским туристам утром 16 мая пришлось несколько часов простоять на китайской таможне, прежде чем они смогли пройти паспортный контроль. На выезде из Хэйхэ возникла аналогичная проблема. В областном правительстве объясняют это техническим сбоем.

«Мы приехали в Китай в половине одиннадцатого. Там уже стояли туристы с 8 часов. Чтобы пройти таможню, нам пришлось прождать около 4 часов. При этом в очереди скопилось человек 150. Когда я проходила, за мной оставалось еще много людей. И вот теперь мы стоим, хотим уехать обратно на российскую сторону, а нам говорят, что, возможно, сегодня это не получится», – рассказала туристка Ирина.

По словам девушки, пройти таможню, чтобы вернуться на российскую сторону, собралось уже около 200 человек.

В областном минВЭСТиП сообщили, что проблемы на пункте пропуска Хэйхэ возникли из-за технических неполадок системы. Из-за сбоя оборудования произошла задержка в оформлении и выезде граждан из КНР.

По информации китайской стороны, технический сбой произошел на всей территории провинции Хэйлунцзян. В настоящее время причины аварии выясняются, будут приняты все меры для их оперативного устранения, информирует региональное ведомство.

До решения вопроса отправка судов из Хэйхэ временно приостановлена. Российских граждан, находящихся в данный момент на китайской таможне, просят набраться терпения. Их будут информировать о развитии событий. В аналогичной ситуации на въезде/выезде оказались и китайские граждане.

Точное количество россиян, ожидающих выезда из КНР, в данный момент уточняется. Для получения оперативной информации можно обращаться в отдел международных связей министерства ВЭСТиП по телефону: 8 (4162) 22-44-17.

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#Китай #таможня #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    кто-то систему сканирования отпечатков пальцев хакнул в отместку? как еще не во время Экспо-форума, а то наладили бы тесные контакты.

  • Belka_89

    Belka_89
    50 минут назад

    Классека...

  • Котляров

    Котляров
    29 минут назад

    А чего там Россиянцы делают, или всё мешки свои перевозят!

  • Котляров

    Котляров
    29 минут назад

    А чего там Россиянцы делают, или всё мешки свои перевозят!

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