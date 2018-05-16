Строители Крымского моста сравнили себя с первопроходцами БАМа

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Президент России Владимир Путин дал старт работе автомобильной части Крымского моста, отправившись с нулевого километра во главе колонны строительной техники в сторону Керчи. Глава государства сел за руль КамАЗа, посадив рядом с собой генерального директора компании «СГМ-Мост» Александра Островского.

Один из строителей, Андрей Юсупов, работает на строительстве Крымского моста около трех лет, приехал из Саратовской области. Говорит, что чувства сейчас похожи, наверное, на те, что испытывали строители БАМа. «Буду и детям, и внукам рассказывать – специально даже сфотографировался», – добавил строитель.

Арарат Мирзоян из Ростовской области, который на строительстве работает с самого начала и сейчас занимает должность прораба, уверен, что мост – стройка века. Как и многие его коллеги, он гордится проделанной работой и планирует продолжить работу на второй очереди моста. «Сейчас закончили автомобильную часть, строим железнодорожную. Получил большой опыт», – рассказал Мирзоян.

Россия начала строить Крымский мост в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта – 228 миллиарда рублей. Транспортный переход через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров с другими регионами России, возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования.

9 мая 2018 года управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» приняло автодорожную часть моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие запланировано на 2019 год.