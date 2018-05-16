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сегодня, 15:10 1

В художественной школе Благовещенска откроют выставку памяти Александра Тихомирова

В художественной школе Благовещенска откроют выставку памяти Александра Тихомирова

17 мая, в годовщину со дня смерти Александра Тихомирова, в Благовещенске открывается выставка памяти народного художника РФ и почётного гражданина города. Ее организовал творческий Союз художников. В экспозиции будет представлено более пятидесяти работ.

Выставка под названием «Окно в мир художника» открывается в 15:00 в выставочном зале художественной школы по адресу: Игнатьевское шоссе, 5. Посетители познакомятся с творчеством самого Александра Тихомирова, а также благовещенских художников Евгения Зверева, Алексея Сидорова, Натальи Мартиросян, Юлии Железниченко и других.

Александр Евгеньевич Тихомиров был членом-корреспондентом Российской академии художеств. В 1995 году он запатентовал новое направление в живописи – оконопись (религиозные сюжеты, выполненные темперой на старых ставнях).

Работы Александра Тихомирова отмечены десятками наград. В 2011 году он получил Орден искусства планеты в номинации «Художник года» за выдающиеся профессиональные достижения в области живописи, вклад в расширение возможностей плодотворного сотрудничества и активную работу по реализации инновационных проектов в сфере культуры.

В 2016 году Александр Тихомиров был отмечен благодарностью президента РФ за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Работы известного художника ценятся не только в России, но и за рубежом. Несколько его картин пополнили коллекцию президента России Владимира Путина.

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#жизнь #культура

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Комментарии
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  • mm_Евгений Онегин

    mm_Евгений Онегин
    30 минут назад

    Вечное память таким, такие люди работающие на благо людей, не важно , как важно то,что они приносят и как приносят, всегда останутся в памяти и всегда их будут помнить, пусть не много людей, но будут, а те кто для своего живота живет никогда о нем не вспомнят и никогда он не войдет в историю.

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