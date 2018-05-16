Капремонт многоквартирных домов начался в Селемджинском и Серышевском районах

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В Приамурье начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Селемджинском и Серышевском районах. Так, в 2018 году в Селемджинском районе в поселке Февральск будут отремонтированы три крыши многоквартирных домов, расположенных на улицах Дзержинского, Ленина и Енисейской.

В доме № 2 на улице Дзержинского и в доме № 3 на улице Енисейской на крыше будет проведена замена обрешётки, шиферного кровельного покрытия на оцинкованный профнастил, проведена замена стропильной системы. Керамзит, который в настоящее время используется в качестве утеплителя, будет заменён на современные минеральные теплоизоляционные плиты «базалит». В доме № 8 на улице Ленина при ремонте крыши будет использовано современное наплавляемое покрытие «техноэласт», обладающее большими гидроизоляционными свойствами.

В Серышевском районе в этом году отремонтируют крыши десяти МКД, на четырех объектах проведут капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, в двенадцати домах отремонтируют фундамент.

«Хочу еще раз обратить внимание собственников домов, где будут проводиться работы по замене внутридомовых инженерных систем, для проведения такого вида капитального ремонта необходимо, чтобы все собственники дома предоставили доступ подрядным организациям к общедомовым инженерным сетям, расположенным внутри жилых помещений многоквартирных домов. Если собственник одной из квартир по стояку откажется допускать подрядчика, то ремонтные работы не будут проводиться и на других этажах по этому стояку, поскольку частичную замену труб проводить нельзя. При гидравлических испытаниях стыки труб часто не выдерживают давления воды, разрываются и вода затапливает помещения, чего нельзя допустить», – отметил генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Сергей Батурин.