В Благовещенске отремонтируют подъезд к инфекционке и дорогу возле детской городской больницы

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Губернатор провел выездное совещание по основным участкам дорог Благовещенска, которые будут отремонтированы в 2018 году. Это касается подъезда к областной инфекционной больнице, а также дороги, примыкающей к детской городской больнице. В этом же районе расположен один из муниципальных детских садов.

Совместно с городскими властями губернатор проинспектировал участок улицы Батарейной от Красноармейской до переулка Серышевский. К нему примыкает территория инфекционной больницы. Ремонта здесь, по словам главврача, ждали пять лет.

Разбитое полотно делает подъезд к лечебному учреждению максимально некомфортным, при этом сюда около полусотни раз за день приезжают кареты скорой помощи с пациентами.

В результате ремонта на участке длиной в 430 метров уложат асфальт, заменят люки колодцев, обустроят парковку на 40 мест, а также установят 13 опор и 26 светильников. К работам приступят на следующей неделе, завершить ремонт подрядчик намерен за полтора месяца.

Также власти побывали на участках улицы Октябрьской от Загородной до Больничной и улицы Больничной от Октябрьской до Красноармейской. На этих отрезках нет ни асфальтного покрытия, ни тротуаров, ни парковок. А между тем в этом районе находится детский сад № 47 и детская городская больница. Во время ремонта там проложат 693 погонных метра ливневой канализации, уложат асфальтобетонное покрытие, обустроят тротуары по обеим сторонам дороги. А также оборудуют парковки на 150 машиномест.

Кроме того, муниципальным контрактом предусмотрен ремонт сетей наружного освещения на обоих участках: установка 15 стальных опор, на которых монтируются 30 светильников.Согласно графику, на участке возле детского сада работы начнутся через неделю и завершатся к концу сентября.

На месте родители дошколят попросили установить на участке «лежачие полицейские». Представители мэрии пообещали рассмотреть такую возможность.

«Нам необходимо прислушиваться к мнению людей, они здесь бывают каждый день и лучше осведомлены о проблемах. Кроме того, важно при проведении работ свести к минимуму неудобства жителей. Так, всем – и тем, кто живет рядом, и родителям, которые привозят сюда детей каждый день, – необходимо раздать графики работ, чтобы они знали, что и когда будет сделано, и были готовы к определенным сложностям. Также у людей должна быть возможность оперативного контакта как с подрядчиком, так и с представителями мэрии, чтобы урегулировать возникающие вопросы», – заявил Александр Козлов.

Губернатор обратил внимание представителей АКС на необходимость сохранить в районе водоразборную колонку, так как рядом находится частный сектор, где дома не оборудованы центральным водоснабжением.

Обратил внимание в ходе выездного совещания Александр Козлов и на ликвидацию перекопов. Некоторые из них устраняются с отставанием от графика. Причиной представители ЖКХ называют холодную зиму – грунт глубоко промерз и сейчас долго оттаивает. Но коммунальщики обязались устранить все перекопы максимально качественно. Они же по рекомендации губернатора проанализируют и посчитают, сколько канализационных колодцев, люки которых выходят на проезжую часть, нуждаются в ремонте. Их необходимо отремонтировать, чтобы эти неровности на дороге не мешали автомобилистам и не провоцировали преждевременный износ ходовой части.

«Мы понимаем, что это дорогое мероприятие, но нам необходимо сделать наши дороги комфортными и безопасными. В свою очередь областное правительство и мэрия готовы помочь в софинансировании этого вопроса», – отметил губернатор.

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году собираются отремонтировать дорожно-уличные сети почти на 300 миллионов рублей.