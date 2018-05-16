После ремонта подъездная дорога к поселку Ерофей Павлович не стала лучше

Фото: onf.ru

Жители поселка Ерофей Павлович Сковородинского района жалуются на некачественный ремонт подъездного пути, который делали прошлым летом. Получив из бюджета почти 5,7 миллиона рублей, подрядчик создал видимость работ лишь на 500-метровом участке дороги.

Активисты Общероссийского народного фронта взяли под контроль ситуацию с некачественным ремонтом подъездного пути к Ерофею Павловичу. О проблеме рассказали жители поселка. С их слов, летом 2017 года на ремонт дороги из областного бюджета было выделено 5 688 550 рублей. Подрядчик обязался уложить и выровнять 5 600 кубометров грунта, сформировав на четырехкилометровом отрезке новый прочный слой дорожного полотна.

«Граждане сообщили, что после ремонта состояние дороги не улучшилось, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Амурской области Роман Вальченко. – На протяжении всей автомобильной артерии дорожники подсыпали ямы щебнем. Видимость работ была создана лишь на 500-метровом участке подъездного пути. Некачественный материал, которым строители отсыпали дорогу, поставлялся раз в день с соседнего карьера. После первых дождей он был размыт и разбит большегрузами».

Активисты ОНФ связались с руководством «Амурупрадора» и попросили провести проверку соответствия подъезда к поселку Ерофей Павлович требованиям к эксплуатационному состоянию. На месте было проведено выездное совещание. Комиссия обследовала автомобильную дорогу – выводы комиссии озвучат в ближайшие дни.

В случае если подрядчика уличат в недобросовестности, его заставят исполнить обязательства по контракту, в том числе в судебном порядке, сообщает ОНФ.