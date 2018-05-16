После ремонта подъездная дорога к поселку Ерофей Павлович не стала лучше
Жители поселка Ерофей Павлович Сковородинского района жалуются на некачественный ремонт подъездного пути, который делали прошлым летом. Получив из бюджета почти 5,7 миллиона рублей, подрядчик создал видимость работ лишь на 500-метровом участке дороги.
Активисты Общероссийского народного фронта взяли под контроль ситуацию с некачественным ремонтом подъездного пути к Ерофею Павловичу. О проблеме рассказали жители поселка. С их слов, летом 2017 года на ремонт дороги из областного бюджета было выделено 5 688 550 рублей. Подрядчик обязался уложить и выровнять 5 600 кубометров грунта, сформировав на четырехкилометровом отрезке новый прочный слой дорожного полотна.
«Граждане сообщили, что после ремонта состояние дороги не улучшилось, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Амурской области Роман Вальченко. – На протяжении всей автомобильной артерии дорожники подсыпали ямы щебнем. Видимость работ была создана лишь на 500-метровом участке подъездного пути. Некачественный материал, которым строители отсыпали дорогу, поставлялся раз в день с соседнего карьера. После первых дождей он был размыт и разбит большегрузами».
Активисты ОНФ связались с руководством «Амурупрадора» и попросили провести проверку соответствия подъезда к поселку Ерофей Павлович требованиям к эксплуатационному состоянию. На месте было проведено выездное совещание. Комиссия обследовала автомобильную дорогу – выводы комиссии озвучат в ближайшие дни.
В случае если подрядчика уличат в недобросовестности, его заставят исполнить обязательства по контракту, в том числе в судебном порядке, сообщает ОНФ.
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