Автомобиль, угнанный в Благовещенске, нашли в Сковородине

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», автомобиль угнали 14 мая со двора дома по улице Чайковского. Автовладелец обратился в полицию. Мужчина сообщил, что машину мог забрать ее бывший хозяин. По словам нынешнего владельца «тойоты», Юрия, у экс-владельца оставался запасной комплект ключей.

Тем временем в редакцию информагентства обратился мужчина, представившийся Александром. Он рассказал, что это его машина, а Юрий не имеет к ней никакого отношения. «Так получилось, что мой знакомый, которому я оставлял машину, без моего ведома передал ее другому человеку. И я ее забрал, так как являюсь владельцем этого авто», – прокомментировал Александр.

Юрий же утверждает, что купил машину. «Все документы находятся в автомобиле, а сама машина сейчас в Сковородине. Сотрудники полиции поехали ее забирать», – прокомментировал Юрий.

В полиции Благовещенска подтвердили: действительно, заявление об угоне указанного автомобиля поступило, вскоре машину обнаружили в Сковородине. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту угона, выясняют все обстоятельства случившегося.