Автомобиль, угнанный в Благовещенске, нашли в Сковородине
Toyota Allex, который угнали 14 мая в Благовещенске, полицейские нашли в городе Сковородино. Об этом сообщил владелец машины. Однако на это же авто претендует другой человек, который называет себя настоящим хозяином «тойоты».
Как сообщало ИА «Амур.инфо», автомобиль угнали 14 мая со двора дома по улице Чайковского. Автовладелец обратился в полицию. Мужчина сообщил, что машину мог забрать ее бывший хозяин. По словам нынешнего владельца «тойоты», Юрия, у экс-владельца оставался запасной комплект ключей.
Тем временем в редакцию информагентства обратился мужчина, представившийся Александром. Он рассказал, что это его машина, а Юрий не имеет к ней никакого отношения. «Так получилось, что мой знакомый, которому я оставлял машину, без моего ведома передал ее другому человеку. И я ее забрал, так как являюсь владельцем этого авто», – прокомментировал Александр.
Юрий же утверждает, что купил машину. «Все документы находятся в автомобиле, а сама машина сейчас в Сковородине. Сотрудники полиции поехали ее забирать», – прокомментировал Юрий.
В полиции Благовещенска подтвердили: действительно, заявление об угоне указанного автомобиля поступило, вскоре машину обнаружили в Сковородине. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту угона, выясняют все обстоятельства случившегося.
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