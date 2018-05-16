Амурстат зафиксировал рост реальной зарплаты в Приамурье

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Амурстат опубликовал сведения о динамике оплаты труда работников организаций Приамурья за январь-март 2018 года. Как отмечается, произошел рост реальной заработной платы. Также были названы самые высокооплачиваемые и низкооплачиваемые сферы занятости.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата (без выплат социального характера) работников предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-марте 2018 года составила 38 917,1 рубля. По сравнению с январем-мартом 2017 года рост – 10,6 %. Как отмечается, Приамурье отстает по этому показателю от среднероссийского (40 495 рублей).

В марте 2018 года заработная плата насчитывала 40 591,4 рубля, увеличившись по сравнению с мартом 2017 года на 11,1 %, а с февралем 2018 года – на 6 % (по России – 41 650 рублей).

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года составила 108,8 %. В марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года – 109 %, а в сравнении с февралем 2018 года – 105,5 %.

Наиболее высокая зарплата работников амурских предприятий и организаций в январе-марте 2018 года в 2,6 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности. При этом самый высокий уровень зарплаты сложился в организациях, ведущих свою деятельность в области обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 53 159,4 рубля (на 36,6 % выше среднеобластного уровня). В организациях, занимающихся транспортировкой и хранением, платили чуть меньше – уровень зарплаты здесь составил 52 858,9 рубля. В организациях, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью, этот показатель – 48 531,5 рубля, а добычей полезных ископаемых – 45 872,4 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена зарплата у работников, занятых на предприятиях общественного питания и в гостиницах – 20 826,5 рубля (в 1,9 раза ниже среднеобластного уровня); по операциям с недвижимым имуществом – 21 429,2 рубля; ремонта автотранспортных средств – 21 587,3 рубля.