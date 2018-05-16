Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:09 10

Амурстат зафиксировал рост реальной зарплаты в Приамурье

Амурстат зафиксировал рост реальной зарплаты в Приамурье
Фото: kamchat.info

Амурстат опубликовал сведения о динамике оплаты труда работников организаций Приамурья за январь-март 2018 года. Как отмечается, произошел рост реальной заработной платы. Также были названы самые высокооплачиваемые и низкооплачиваемые сферы занятости.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата (без выплат социального характера) работников предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-марте 2018 года составила 38 917,1 рубля. По сравнению с январем-мартом 2017 года рост – 10,6 %. Как отмечается, Приамурье отстает по этому показателю от среднероссийского (40 495 рублей).

В марте 2018 года заработная плата насчитывала 40 591,4 рубля, увеличившись по сравнению с мартом 2017 года на 11,1 %, а с февралем 2018 года – на 6 % (по России – 41 650 рублей).

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года составила 108,8 %. В марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года – 109 %, а в сравнении с февралем 2018 года – 105,5 %.

Наиболее высокая зарплата работников амурских предприятий и организаций в январе-марте 2018 года в 2,6 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности. При этом самый высокий уровень зарплаты сложился в организациях, ведущих свою деятельность в области обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 53 159,4 рубля (на 36,6 % выше среднеобластного уровня). В организациях, занимающихся транспортировкой и хранением, платили чуть меньше – уровень зарплаты здесь составил 52 858,9 рубля. В организациях, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью, этот показатель – 48 531,5 рубля, а добычей полезных ископаемых – 45 872,4 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена зарплата у работников, занятых на предприятиях общественного питания и в гостиницах – 20 826,5 рубля (в 1,9 раза ниже среднеобластного уровня); по операциям с недвижимым имуществом – 21 429,2 рубля; ремонта автотранспортных средств – 21 587,3 рубля.

Просмотров всего: 1222

#работа #финансы

распечатать


Экономика 4

По числу экономических преступлений в мире Россия стоит на одной ступеньке с Угандой

Общество 5

Свободный ощущает нехватку кадров
Общество 1

Китайские инвесторы ознакомились с возможностями ТОР «Белогорск»
Общество 13

В Амурской области вводят объединенную квитанцию за электроэнергию и тепло

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • DrDok

    DrDok
    2 часа назад

    Они это серьезно?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    DrDok

    Они это серьезно?



    видимо вполне.. они придумали какую-то формулу, и теперь их не остановить.

  • OT

    OT
    1 час назад

    А прирост налогов связаных с повышением зарплат фиксирует амурстат? Налоговики как на эту статистику смотрят? Мне думается без ведома налоговиков такую статистику амурстат не даст.

  • TyaN

    TyaN
    1 час назад

    Серьезно? в управлении образования методист с высшим образованием 16000 и уборщица 15.300. Очень оптимистичный настрой. Очень ХОРОШАЯ статья

  • мери попинс

    мери попинс
    1 час назад

    Какой кошмар!!!! У меня например,з/п 15000 и это в гос.структуре.....!!!!!!

    О чем вообще они рассуждают....

  • mm_Евгений Онегин

    mm_Евгений Онегин
    1 час назад

    И Вы верит, этим простите в кавычках пизд... Этот ростат и его дочерние предприятия Амурстат, Хабарастат, ВладивостокСтат- одно наебалово... Им приказ свыше поступил цифры подрисовать, вот они этим и занимаются!

  • matushka

    matushka
    40 минут назад

    Вчера получила з/п за месяц работы, 8500 рублей. Где мои остальные деньги, а?

  • Покемон

    Покемон
    40 минут назад

    Умом Россию не понять,

    Аршином общим не измерить:

    У ней особенная стать -

    В Россию можно только верить.

    За Державу обидно господа, что народ в ней загибается!

    А людям все приводят виртуальную статистику....., засерают мозги!

  • Н.В.

    Н.В.
    21 минута назад

    С 1 мая минималку подняли , амурстат опять зафиксирует рост зарплаты, так как предприниматели не хотят платить штрафы , а реально сколько народ получает это уже другой вопрос, Амурстат зафиксирует , ИФНС посчитает , бюджет пополнится , чиновники в своих креслах останутся. Итог- жизнь налаживается, рост благосостояния людей поднимается ( амурстат зафиксирует будьте уверены) . Как-то так.

  • Хмык

    Хмык
    3 минуты назад

    matushka

    Вчера получила з/п за месяц работы, 8500 рублей. Где мои остальные деньги, а?



    Скромно промолчу. Но если взять меня и десяток таких, как ты, то средняя зарплата по области и получится.



    Это я к тому, что средняя зарплата, это как средняя температура по больнице.



    Хотя есть нормальные методики расчета по зарплатам. Тут как-то озвучивались, но я не запомнил.



Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь