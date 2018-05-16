В Благовещенске состоялся боксерский турнир в честь Георгия Победоносца

Фото: "КП в Приамурье"

В Благовещенске провели турнир по боксу в честь святого Георгия Победоносца. Соревнования организовали Благовещенская епархия и федерации бокса Амурской области, города Благовещенска, а также спортивный клуб бокса «Семен».

Как сообщает «Благинформ», турнир посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне, ведь 6 мая – это день памяти святого Георгия Победоносца, а также день, когда немецкое командование приняло решение о капитуляции.

В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Шимановска, а также Читы, Хабаровска, Еврейской автономной области и Сахалина. Турнир проходил в течение трех дней – с 11 по 13 мая – в спортивном комплексе Амурского государственного университета.

Победителям на турнире Георгия Победоносца вручают не только традиционные кубки и грамоты, но еще и особенную награду – медаль Святителя Иннокентия, одного из отцов-основателей Благовещенска.

На ринг вышли боксеры в возрасте от 10 до 35 лет. Амурские спортсмены завоевали большую часть золотых медалей:

возрастная группа 2008 года рождения: Святослав Замковой (Свободный), Данил Лебедев (Белогорск), Михаил Лисунов (Благовещенск);

возрастная группа 2007–2006 годы рождения: Арсен Мовсесян (Благовещенск), Кирилл Гладько (Белогорск), Павел Чернов (Благовещенск), Владислав Кощеев (Свободный), Леонид Лисунов (Благовещенск), Михаил Левчук (Свободный), Леонид Сизоненко (Благовещенск);

возрастная группа 2005–2004 годы рождения: Архип Савин (Благовещенск), Данил Виноходов (Благовещенск), Всеволод Фадеев (Благовещенск), Федор Шикунов (Благовещенск), Армен Григорян (Благовещенск), Иван Шумилов (Белогорск), Матвей Литке (Благовещенск), Кирилл Кохно (Белогорск), Богдан Попов (Благовещенск), Александр Казанцев (Благовещенск);

возрастная группа 2003–2002 годы рождения: Данил Музыченко (Благовещенск), Глеб Кражан (Благовещенск), Прохор Лисунов (Благовещенск), Дмитрий Перегудов (Благовещенск), Ибрагим Эстемиров (Зея);

возрастная группа 2001–2000 годы рождения: Шота Карапетян (Благовещенск), Лев Матвеев (Благовещенск), Евгений Рощупкин (Белогорск);

возрастная группа 1999–1978 годы рождения: Андрей Алексеев (Благовещенск), Давид Матиашвили (Благовещенск).