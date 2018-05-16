Через два дня районные депутаты рассмотрят заявление Андрея Ложечкина об отставке

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В пятницу, 18 мая, представительный орган Зейского района решит, принимать ли заявление районного главы о досрочном сложении полномочий. Официальную бумагу Андрей Ложечкин написал во вторник, 15 мая. Также депутаты должны решить, кто будет исполнять обязанности главы Зейского района до нового назначения.

Уйти в отставку Андрею Ложечкину губернатор предложил во вторник, 15 мая, во время видеосвязи на заседании КЧС. С предложением уйти в отставку Александр Козлов обратился к главе Зейского района после того, как было озвучено, что при прохождении пожароопасного сезона работа районного штаба была оценена неудовлетворительно.

В телефонном разговоре Андрей Ложечкин рассказал, что извещение о заседании КЧС застало его в дороге. Он направлялся по делам в Благовещенск, и для участия в мероприятии ему пришлось заехать в Ивановку. Глава признался, что предложение губернатора не обрадовало, но и не расстроило его.

«С пожарами у нас было так же, как и везде. У нас ведь самый большой район и труднодоступный: тайга, лес, тем более такая засуха», – рассказал Андрей Ложечкин.

По словам Андрея Юрьевича, заявление о досрочном сложении с себя полномочий главы он написал вечером в то же день, 15 мая.

В пятницу, 18 мая, на сессии районного совета депутаты должны либо принять отставку главы, либо отклонить. Андрей Ложечкин считает, что депутаты поддержат его решение.

Если представительный орган освободит главу от обязанностей, на этой же сессии народные избранники должны назначить исполняющего обязанности руководителя. Как правило, в отсутствии главы его обязанности исполняет первый зам, пояснили в облизбиркоме.

Затем должна быть запущена процедура проведения конкурса на освободившееся кресло, так как с 2015 года отменены прямые выборы районного главы. Будет сформирована конкурсная комиссия – половину ее членов назначат депутаты, другую половину – областное правительство.

Как сообщало Амур.инфо, главой Зейского района на пять лет Андрей Ложечкин был назначен 29 сентября 2015 года. Срок его полномочий истекал только в 2020 году. По поводу дальнейших планов в случае отставки глава сказал, что пока будет отдыхать, так как отпуска у него не было уже три года. И добавил, что пока не решил, чем будет заниматься в дальнейшем.