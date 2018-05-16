В Благовещенске стало больше бытовых пожаров

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В управлении по делам ГО ЧС журналистам рассказали об участившихся пожарах в быту. Представители ведомства озвучили данные статистики. Только в апреле 2018 года произошло 43 пожара. В апреле прошлого, 2017 года, их было 20.

В январе и феврале текущего года зарегистрировано 17 и 14 пожаров соответственно. Резкое увеличение отмечено в марте и апреле – 34 и 43 пожара соответственно. Всего за четыре месяца 2018-го произошло 98 пожаров. За аналогичный период 2017-го было 89 пожаров.

Наиболее часто случаются умышленные поджоги, нарушение правил эксплуатации печей и газового оборудования, а также нарушения правил эксплуатации транспортных средств. Большой процент возгораний происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

То, что специалисты называют повышенной горимостью, вызвано сухой и жаркой погодой, установившейся в Приамурье весной 2018-го. «Процент влажности почвы и деревянных строений понизился, материал стал очень сухой, а значит, подвержен возгоранию», – объясняет главный специалист управления по делам ГО ЧС Благовещенска Николай Салко.

Что и произошло в Благовещенске 25 апреля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером на улице Новой случился пожар. В этот день дул сильный ветер, что существенно затруднило борьбу с огнем. В результате сгорели четыре дома. «Расследование причин этого пожара продолжается, проводятся различные экспертизы», – сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску Александр Сидякин.

Участились случаи возгораний в расселенных домах. По Благовещенску таких около десятка. Время от времени в заброшенных зданиях возникают пожары: как на улице Шимановского или в переулке Связном.

29 апреля в центре города сгорело двухэтажное деревянное здание. Обгоревшие руины до сих пор не убрали. «Во время тушения конструкции дома пришлось обрушить, чтобы они не угрожали жизням пожарных», – отметил Николай Иванович. Кстати, дом, стоящий по соседству с пожарищем, тоже нежилой – а значит, подвержен опасности.

Несмотря на то, что режим ЧС в связи с пожароопасным сезоном снят, особый противопожарный режим продолжает действовать, поэтому разжигать костры по-прежнему нельзя. За это грозит штраф, подчеркивают представители ГО ЧС.