Местами кратковременные дожди: прогноз погоды в Приамурье на 17 мая

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В Амурской области 17 мая ночью будет преимущественно малооблачно, местами по северо-западу пройдет слабый дождь. Днем установится переменная облачность, местами по северо-западу ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможна гроза.

Ветер в ночные часы будет дуть с запада, юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, в утренние часы местами с усилением до 10 метров в секунду. Днем западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 6…11 градусов, местами при прояснении будет от минус 2 до плюс 3. Днем термометры покажут плюс 21…26, местами в дожде – плюс 12…17.

В Благовещенске 17 мая ночью будет ясно, днем – малооблачно. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 6…8 градусов, днем – .плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.