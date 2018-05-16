Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:51 1

Местами кратковременные дожди: прогноз погоды в Приамурье на 17 мая

Местами кратковременные дожди: прогноз погоды в Приамурье на 17 мая
Фото: www.yaplakal.com

В Амурской области 17 мая ночью будет преимущественно малооблачно, местами по северо-западу пройдет слабый дождь. Днем установится переменная облачность, местами по северо-западу ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможна гроза.

Ветер в ночные часы будет дуть с запада, юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, в утренние часы местами с усилением до 10 метров в секунду. Днем западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 6…11 градусов, местами при прояснении будет от минус 2 до плюс 3. Днем термометры покажут плюс 21…26, местами в дожде – плюс 12…17.

В Благовещенске 17 мая ночью будет ясно, днем – малооблачно. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 6…8 градусов, днем – .плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 183

#погода

распечатать


Общество

Практически без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 16 мая
Происшествия

В понедельник из-за непогоды без света остались около трех тысяч амурчан
Общество

Дожди и усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 16 мая
Происшествия

В Новокиевском Увале сильный ветер повалил несколько деревьев
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь