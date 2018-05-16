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На ж/д переезде в Приамурье грузовик протаранил шлагбаум

На ж/д переезде в Приамурье грузовик протаранил шлагбаум
Фото: instagram.com/mreporter_blg

16 мая в Сковородинском районе Приамурья произошло серьезное ДТП. На железнодорожном переезде станции Большой Невер грузовик въехал в шлагбаум. В результате машина перевернулась.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Забайкальской железной дороги, водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения. Он на скорости проехал на запрещающий сигнал светофора, совершив наезд на устройство заграждения переезда. В момент происшествия шлагбаум железнодорожного переезда был закрыт в ожидании поезда.

При аварии повреждены устройство заграждения переезда, столб освещения и сам автомобиль. Водитель транспортного средства не пострадал. Происшествие не повлияло на движение поездов.

Фото с места происшествия появились в социальных сетях. По информации инстаграм-паблика «Мобильный репортер», водитель был пьян.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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