В День города в Благовещенске выступит группа «Кар-Мэн»

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В областном правительстве обсудили празднование дня рождения Благовещенска. Губернатор Амурской области Александр Козлов заслушал доклад мэра областного центра Валентины Калиты о подготовке ко Дню города. Валентина Сергеевна рассказала о том, что для горожан подготовлена масштабная праздничная программа.

Основные мероприятия стартуют 27 мая. Многие из них проведут по инициативе жителей Благовещенска.

27 мая мероприятия будут посвящены приграничному расположению Благовещенска. Более десятка интерактивных точек откроются на набережной реки Амур. 1 июня станет праздником детства – в столице Приамурья начнут работать развлекательные площадки для детей, намечены выступления детских творческих коллективов.

Главным праздничным днем станет 2 июня. В этот день состоится первый амурский марафон «Бег к мечте», к участию в котором пригласили не только амурчан, но и жителей других регионов Дальнего Востока. Также пройдут традиционные велогонки, откроются интерактивные площадки на улице Ленина. Состоится праздничная акция «7 чудес Благовещенска».

Вечером начнется традиционный концерт на площади Ленина. Апогеем праздника станет красочный фейерверк.

«Мы тоже позаботились о подарке для Благовещенска и благовещенцев. Проводили переговоры с российскими артистами, в итоге удалось договориться о выступлении на нашем Дне города с группой «Кар-Мэн». Ее участники поздравят жителей столицы Приамурья и споют свои песни. Бюджетные средства на это потрачены не будут», – сказал губернатор Александр Козлов.