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сегодня, 12:29 5

В День города в Благовещенске выступит группа «Кар-Мэн»

В День города в Благовещенске выступит группа «Кар-Мэн»
Фото: VK.ru

В областном правительстве обсудили празднование дня рождения Благовещенска. Губернатор Амурской области Александр Козлов заслушал доклад мэра областного центра Валентины Калиты о подготовке ко Дню города. Валентина Сергеевна рассказала о том, что для горожан подготовлена масштабная праздничная программа.

Основные мероприятия стартуют 27 мая. Многие из них проведут по инициативе жителей Благовещенска.

27 мая мероприятия будут посвящены приграничному расположению Благовещенска. Более десятка интерактивных точек откроются на набережной реки Амур. 1 июня станет праздником детства – в столице Приамурья начнут работать развлекательные площадки для детей, намечены выступления детских творческих коллективов.

Главным праздничным днем станет 2 июня. В этот день состоится первый амурский марафон «Бег к мечте», к участию в котором пригласили не только амурчан, но и жителей других регионов Дальнего Востока. Также пройдут традиционные велогонки, откроются интерактивные площадки на улице Ленина. Состоится праздничная акция «7 чудес Благовещенска».

Вечером начнется традиционный концерт на площади Ленина. Апогеем праздника станет красочный фейерверк.

«Мы тоже позаботились о подарке для Благовещенска и благовещенцев. Проводили переговоры с российскими артистами, в итоге удалось договориться о выступлении на нашем Дне города с группой «Кар-Мэн». Ее участники поздравят жителей столицы Приамурья и споют свои песни. Бюджетные средства на это потрачены не будут», – сказал губернатор Александр Козлов.

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#концерты #культура #праздники

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Комментарии
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  • Александр85

    Александр85
    1 час назад

    Нашли кого звать. Года три назад или чуть больше, приезжали они в Белогорск, это был полный отстой. Пел под фонеру, при чём явно, прыгал как козёл по сцене и всё на этом, звук фонеры был ужасный. Не соответствовала по уровню с голосом, когда он говорил между песнями или в проигрыше. Лучше бы Любэ или Газманова позвали, честно отрабатывают свои деньги.

  • Шило в (_._)

    Шило в (_._)
    1 час назад

    Блин, а че не Глызин??

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    43 минуты назад

    они что еще живы?

  • Myxira

    Myxira
    40 минут назад

    Пит-стоп

    они что еще живы?



  • alex 3

    alex 3
    39 минут назад

    Лондон гудбай... о-о-о. Или не ходить, что бы не портить детские воспоминания?

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