В Приамурье 10 социальных проектов получат субсидии из областного бюджета

В 2018 году впервые минсоцзащиты Амурской области проводило конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Его общий бюджет составил 2 миллиона рублей. На конкурс поступило 14 заявок. В результате субсидии на реализацию социальных инициатив получат 10 организаций.

Всего было выделено несколько направлений конкурсного отбора на право получения субсидии из областного бюджета. Так, деньги на реализацию социально значимых проектов, направленных на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на их реабилитацию и социальную адаптацию, получили пять организаций.

Это «Всероссийское общество инвалидов», их проект называется «Приамурье, доступное для всех». Также субсидию получат «Клуб конного туризма «КонТур», который представил проект «Лошади для здоровья», и областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», представившая проект проект «Повышаем активность – развиваем мобильность».

Также денежные средства выиграло некоммерческое партнерство «Туристы Амура» с проектом «Юные туристы» и конноспортивный клуб «Аллюр» с проектом «Оздоровление людей энергией лошадей».

Победителями конкурса социально значимых проектов, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, стали две организации: Ассоциация пожилых людей с проектом «1 областной фестиваль танцевально-оздоровительных клубов «Серебряный возраст» и амурское отделение Союза пенсионеров России с проектом «Молодую душу возраст не затмит!».

Победителями конкурса социально значимых проектов направленных на повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность стали региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (проект «73-ей годовщине Великой Победы – достойную встречу») и областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (проект «30-летие вывода советских войск из Афганистана»).

В конкурсе социально значимых проектов, направленных на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, победило областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Оно представило проект «Профильная смена для замещающих семей "Семейная мозаика"».

При выборе победителей конкурса организаторы особое внимание уделяли актуальности проектов и пользе для жителей Приамурья, а также возможным перспективам дальнейшего развития проектов, отметили в минсоцзащиты Приамурья.